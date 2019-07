Apeldoorn wil meer kinderen in tandartsstoel zien

Een op de vijf kinderen in Apeldoorn gaat niet regelmatig naar de tandarts, terwijl dat voor iedereen onder de achttien jaar wel gratis is. Verschillende politieke partijen maken zich zorgen over dat aantal. Om die reden diende de SP een motie in een pilot te starten met de 'schooltandarts'. De pilot wordt specifiek in de wijk Zevenhuizen uitgevoerd, omdat daar het percentage tandartsbezoekers daar het laagst is.

Nare herinneringen

Het woord 'schooltandarts' leidde tot heftige reacties. Verschillende raadsleden grepen terug op hun, veelal nare, herinneringen aan de schooltandarts. Het bleek echter dat het niet de bedoeling dat die ouderwetse schooltandarts heringevoerd wordt, maar dat het CJG scholen, kinderen en ouders zal informeren over tandartsbezoek, en het gratis karakter daarvan. 'De exacte invulling van de pilot ligt uiteraard bij het CJG', sprak wethouder Cziesso.

VVD en D66 waren fel tegen het plan gekant. Beide partijen erkennen dat kinderen naar de tandarts moeten. 'Maar het is de verantwoordelijkheid van ouders om kinderen naar de tandarts te sturen', benadrukte Jenny Elbertsen van de VVD. 'We moeten hier niet in Apeldoorn maar alles als overheid gaan regelen.'

De overige partijen stemden echter in met de motie. De pilot komt er dus.

