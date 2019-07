Nesten spotten, beschermend pak aan en het bos in: een cursus rupsbestrijding

Er zijn in Nederland maar twee plekken waar trainingen zijn in het bestrijden van de eikenprocessierups. Een ervan zit in de bossen van Apeldoorn en daar kunnen ze de stroom aan cursisten bijna niet aan.

'Het is geen rocket science, maar er zijn wel hele specifieke procedures om het verantwoord uit te voeren', zegt Willem van Delft. Hij is een van de oprichters van Praktijk Centrum Bomen (PCB) in Apeldoorn. Het bedrijf verzorgt trainingen in boom- en bosbeheer. In het curriculum de cursus kettingzagen, de basistraining klimmen in bomen en de opleiding tot Europese bomentechnicus.

Nieuw dit jaar is de training Eikenprocessierups bestrijden. Van Delft merkte dat er veel verzoeken binnenkwamen voor bijscholing op dit gebied. Gemeenten en ook particuliere partijen kampten in 2018 met overlast van de harige beestjes en wilden zich voorbereiden op het voorjaar.

'Het klotst iedereen over de schoenen'

Het probleem is nog groter dan vorig jaar, legt Van Delft uit: 'In het verleden zag je veel bedrijven die Polen of Roemenen over lieten komen. Die werden dan drie maanden in de bestrijding gezet en gingen daarna weer naar hun eigen land.'

De bomendeskundige zegt dat dat nu niet meer kan. 'Het klotst iedereen over de schoenen heen. Om het probleem van de eikenprocessierups te beheersen, moet je de bestrijding zorgvuldig doen. Hele kleine details maken het verschil of je verantwoord bezig bent.'

Kijk hier hoe bestrijders van de eikenprocessierups getraind worden (de tekst gaat verder onder de video):

Op de zesde trainingsdag beginnen de cursisten eerst met een theoretisch gedeelte. Zestien mannen leren over de verschillende levensfases en de gezondheidsrisico's van de eikenprocessierups. De mannen, want vrouwen melden zich bijna niet bij het opleidingscentrum, leren hoe je nesten kunt opsporen. Ook wordt er verteld over de verschillende manieren waarop het dier bestreden kan worden.

Door schade en schande wijs

's Middags start het praktijkgedeelte met het aantrekken van speciale beschermingspakken. Het is volgens de trainers belangrijk dat bestrijders weten hoe ze zichzelf het beste kunnen beschermen. 'Ongeveer de helft van de cursisten is ervaringsdeskundige', vertelt Van Delft. 'Zij melden zich bij ons omdat ze weten wat er mis kan gaan.'

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups is blij met trainingen als bij het PCB. De Wageningse onderzoekers pleiten zelfs voor een keurmerk voor het bestrijden van de rupsen. Van Delft begrijpt dat wel: 'Het is belangrijk dat bestrijders verantwoord te werk gaan. Er is weinig bekend wat de langetermijneffecten zijn van veelvuldige besmetting. Voor opdrachtgevers is dit ook een risico, want zij hebben hun zorgplicht.'

