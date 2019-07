Cultuurkwartier Winterswijk zonder Boogie Woogie? Steun voor muziekschool brokkelt steeds verder af

Er is voor het beoogde nieuwe Cultuurkwartier in Winterswijk een prominente rol weggelegd voor een nieuwe Boogie Woogie, maar bestaat de huidige muziekschool nog wel als dat Cultuurkwartier van de grond komt?

Winterswijk komt nog een paar jaar met 150.000 euro extra subsidie over de brug voordat de subsidie voor de muziekschool wordt gehalveerd. Aalten daarentegen neemt na 1 augustus 2020 geen diensten meer af bij Boogie Woogie en in Oost Gelre wordt er voor gepleit om meer geld naar de muziekverenigingen te schuiven in plaats van Boogie Woogie.

In het voor de muziekschool slechtste scenario stopt ook Oost Gelre met het muziekonderwijs bij Boogie Woogie en dan zou Winterswijk er alleen voor komen te staan. Dat lijkt een onhaalbare kaart voor Boogie Woogie om het hoofd boven water te houden.

Cultuurkwartier

Heeft dat geschetste doemscenario consequenties voor het ambitieuze Cultuurkwartier? Dat valt te bezien. In dat Cultuurkwartier komt ruimte voor appartementen, parkeergelegenheid, groen, een bioscoop met horeca en ook een muziekschool. Wellicht dat het plan ook zonder een nieuwe Boogie Woogie als levensvatbaar wordt beoordeeld.

Voor de gemeente Winterswijk is het onder de huidige omstandigheden niet van invloed, want er ligt voor het beoogde Cultuurkwartier een zogenaamd bid: dat wil zeggen dat een projectontwikkelaar het plan voor eigen kop gaat ontwikkelen.

Het Groenlose VVD-raadslid Kees Porskamp maakte zich afgelopen dinsdagavond tijdens een commissievergadering dan ook onterecht zorgen. 'In hoeverre gaan wij investeren in een Cultuurkwartier in Winterswijk?', vroeg Porskamp zich af.

'Voegen'

In de raadszaal van Groenlo vielen woorden als 'stuurloos schip' en ging de teneur steeds meer richting het afbouwen van de subsidie. Wethouder Jos Hoenderboom leek enigszins mee te bewegen in die richting: 'Aalten stopt en wij willen minder muziekonderwijs afnemen, daar moet Boogie Woogie zich naar voegen.'

De lokale muziekverenigingen in Oost Gelre zouden meer de regie moeten krijgen, daar waar bijvoorbeeld muziekvereniging Psalm 150 in Dinxperlo zelf de muzieklessen verzorgt. Een voorbeeld dat de muziekverenigingen in Aalten gaan volgen, waardoor de breuk met Boogie Woogie definitief is.

In de startblokken

'Dit is een prachtige kans om het muziekonderwijs dichtbij en duurzaam te organiseren', stelde wethouder Hans te Lindert van Aalten woensdagavond tijdens de raadsvergadering. 'Er liggen nú kansen om de samenwerking met Boogie Woogie te ontvlechten. De muziekverenigingen staan in de startblokken. Ja, er zijn een hoop hobbels te nemen, maar die uitdaging ga ik graag aan.'

Net als in Oost Gelre is ook in Aalten D66 tegen, net als HMV. 'Dit is de liquidatie van Boogie Woogie', aldus raadslid Henk Meerdink. 'Voordat de muziekschool bestond was het muziekonderwijs al moeilijk voor de muziekverenigingen.'

D66 twijfelt ook of de muziekverenigingen, die de eindjes met moeite aan elkaar kunnen knopen, in staat zijn zelf het muziekonderwijs te verzorgen. Muziekonderwijs is een basisvoorziening en die kost geld, zo luidt de motivatie van D66.

Frictiekosten

En dan komen er wellicht nog frictiekosten om de hoek kijken. Hebben de muziekdocenten die in dienst zijn bij Boogie Woogie een zogenaamde B3-status (ze zijn geen ambtenaar maar hebben dan wel bepaalde rechten), dan moet er mogelijk een ontslagvergoeding worden betaald. De rekening in Aalten zou dan maximaal 710.000 euro kunnen bedragen. In totaal zou het volgens het bedrijfsplan van Boogie Woogie om 3 miljoen euro gaan voor de drie gemeenten (Winterswijk, Aalten en Oost Gelre).

Wethouder Te Lindert is er echter van overtuigd dat Aalten er zonder financiële schade vanaf komt: 'Onze juristen hebben naar het document van de B3-status gekeken en daar staat geen handtekening onder. Volgens hen zijn er geen frictiekosten. Maar wij blijven muziekonderwijs geven en voor de muziekdocenten kunnen we daarvoor een prima plan maken. De eerste gesprekken zijn al gevoerd.'

Te Lindert voelt zich gesteund door Psalm 150 in Dinxperlo dat in september begint met de eerste muzieklessen. 'In Dinxperlo starten ze al op die manier. Het moment is nu rijp, dat hebben we ook uit de mond van de Aaltense muziekverenigingen gehoord.'

