'Keurmerk voor bestrijders eikenprocessierups is hard nodig'

Het aantal eikenprocessierupsen is dit jaar op veel plekken verdrievoudigd. Milieuarts Henk Jans is er heel duidelijk over: 'Wees zuinig op je bestrijdingscapaciteit, want die hebben we nu heel hard nodig.' Het Kenniscentrum Eikenprocessierups pleit dan ook voor een vorm van certificering.

Cowboy-bestrijding

Er zijn gevallen bekend dat de nesten totaal niet adequaat bestreden worden. Precieze getallen kan het Kenniscentrum niet geven. Wel heeft deze 'cowboy-bestrijding' tot gevolg dat brandharen overal terug te vinden zijn in de omgeving. Dat is lastig voor iedereen die in de buurt van besmette eiken woont.

Omroep Gelderland bracht de overlast door eikenprocessierupsen in kaart: Jeukrups teistert Gelderland, kijk hier wat jouw gemeente doet

Jans ziet in zijn werk bij het kenniscentrum dat de impact op bestrijders veel groter is dan op de gemiddelde mens. 'De klachten en ernst daarvan nemen toe naarmate je er vaker mee te maken krijgt'. Jeuk kan bij onvoldoende bescherming overgaan in oog- en luchtwegklachten en uiteindelijk vallen er mensen uit. Jans vult aan: 'Een opleiding hoeft niet lang te zijn. Het zit 'm al in de kleding die bestrijders aantrekken. Per locatie moet de bestrijder een ander pak aan. Een extra pak meenemen; wat is dat voor prijs tegenover mensen die uitvallen?'

Onveilig

Collega Silvia Hellingman weet over misstanden bij bestrijding mee te praten. Ze kent verhalen van aannemers die buitenlanders inhuren voor de bestrijding. 'Dan komt er een busje dat de bestrijders met een pak aan op een besmette plek neerzet. Ze zuigen de rupsen weg en aan het einde van de dag gaan ze met hun pakken zo weer het huurbusje in. Die haren komen overal te zitten en een volgende huurder ademt de brandharen in.'

Het baart onderzoeker Hellingman zorgen dat gemeentes en andere instanties ondeskundige bestrijders te goeder trouw inhuren en hiermee het probleem alleen maar groter maken. 'Eigenlijk is het een vorm van milieuverontreiniging', legt ze uit. 'De restanten van eikenprocessierups zijn uiteindelijk chemisch afval. Bestrijders mogen de rupsennesten niet zomaar weggooien.' De verwijderde eikenprocessierupsen moeten worden aangeboden aan een verwerkingsbedrijf. Die geven dan een certificaat af van vernietiging. Hellingman: 'Sommige gemeenten zijn daar heel strikt in. Bij sommigen is de nood zo hoog, dat ze de veiligheid uit het oog verliezen.

Zo moet het dus niet

Silvia Hellingman ziet soms filmpjes van mensen die zelf aan de slag gaan om de eikenprocessierups weg te halen. Bijvoorbeeld Attie uit Enschede die een verfbrander gebruikt. 'Als zo'n nest belaagd wordt door een brander komt er een explosie aan haren en kun je het probleem vergroten.'

[YouTube:Branders, verstrippers. Als zo'n nest belaagd wordt door een brander komt er een explosie aan haren.]

Zie ook: