VIDEO | Boze woonwagenbewoners wonen al 30 jaar naast 'gifbult'

'Het is allemaal gif wat er in de grond zit. We mogen niet graven, niet harken en geen grondwater gebruiken, want je kan er ziek van worden', zegt Gonny Heutema tegen Omroep Gelderland. De Arnhemse woont al tientallen jaren met haar gezin op het woonwagenkamp en inmiddels huppelen er ook een paar kleinkinderen rond op het terrein.

Net als de andere bewoners maakt ze zich grote zorgen. 'In 1987 kwamen we hier staan met onze woonwagen en toen hebben ze al die rotzooi hier neergegooid', foetert Gonny. Ondertussen laat ze foto's zien van de vervuilde grond die destijds aan de Bethaniënstraat is gestort. 'Ze zouden het na drie jaar weghalen', gaat ze verder, 'maar dat is nooit gebeurd.'

Gonny met de foto's. Foto: Omroep Gelderland

Risico op kanker

Volgens Gonny blijkt uit documenten en onderzoeken dat de grond vol zit met verontreinigde stoffen. 'Arseen, PAK, lood, tin, koper, ijzer', somt ze op. 'Het staat allemaal op papier en die troep is hartstikke gevaarlijk. Je kan er longkanker van krijgen, maar ook maag- en darmkanker.'

Volgens haar schoondochter Maran hebben de meeste bewoners hoofdpijnklachten. Ook zijn er een aantal die astmatische klachten hebben. Ze is ervan overtuigd dat de bewoners van het kamp gezondheidsrisico's lopen door de vervuilde grond. 'We moeten hier zo snel mogelijk weg met z'n allen. De gemeente moet voor ons een nieuwe plek zoeken', benadrukt ze.

Verderop wordt wel gesaneerd

Maran is vooral boos dat verderop in de straat wel wordt gesaneerd. 'Daar wordt wel wat gedaan, omdat er een nieuwe school wordt gebouwd. Maar wij horen niks van de gemeente, terwijl hier ook kinderen buiten spelen.'

Schoonmoeder Gonny voelt zich gediscrimineerd. 'Wij wonen hier met elf gezinnen en voor ons wordt helemaal niks gedaan.'

Maran met haar familie. Foto: Omroep Gelderland

Gemeente laat bodem onderzoeken

Wethouder Cathelijne Bouwkamp heeft inmiddels toegezegd dat er een onderzoek komt naar de voormalige stortplaats naast het woonwagenkamp. Waarom de grond in al die jaren niet is weggehaald, weet ze niet.

Uit het onderzoek moet blijken wat er precies ligt. 'Die mensen leven daar en hun kinderen spelen er buiten. Voor ons als gemeente is het belangrijk om daarin onze verantwoordelijkheid te nemen. We willen dus ook gaan kijken, met metingen in de grond, of dat wat zij denken ook klopt. En dan kunnen we ook kijken wat eraan gedaan kan worden', aldus de wethouder.

Op het woonwagenkamp zijn ze opgelucht dat er na al die jaren eindelijk wat wordt ondernomen. Maar ze blijven ook sceptisch, want een onderzoek betekent nog niet dat de grond wordt gesaneerd.

