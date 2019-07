Ede wil hogere afvalstoffenheffing

door Joukje Valkenburg - Beiboer

'Een straf op recyclen', noemt D66-fractievoorzitter Stephan Neijenhuis de plannen van de gemeente. Volgens hem is het nieuwe afvalsysteem dat er vorig jaar kwam, ingevoerd met de belofte dat de lasten voor Edenaren omlaag zouden gaan. 'Maar nu krijgen mensen stank voor dank', zegt hij.

400.000 euro per jaar

De gemeente wil de afvalstoffenheffing verhogen omdat de heffing niet kostendekkend blijkt. 87 procent van de kosten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing en het gemeentebestuur wil naar een dekking van 90 procent. Daarvoor zou 400.000 euro per jaar nodig zijn, wat de Edese burger moet ophoesten.

Stephan Neijenhuis (D66) legt uit waarom hij het niet eens is met een verhoging van de afvalstoffenheffing (de tekst gaat verder onder de video):

D66 stelt voor het geld ergens anders vandaan te halen. Door bijvoorbeeld de toeristenbelasting of de forenzenbelasting te verhogen. Ook vindt Neijenhuis het wel een optie om een verhoging van de ozb-belasting voor 2022 alsnog door te zetten. In de huidige plannen blijft de ozb-belasting over 2022 gelijk aan die van 2021, die wordt dus niet 'geïndexeerd' zoals dat heet.

VVD: 'Niet eerlijk'

Coalitiepartij VVD is het ook niet helemaal eens met de verhoging die het college voorstelt. Die zou te hoog zijn. Volgens Bart Omlo heeft de gemeente 100.000 euro minder van burgers nodig. Dat zou dan nog steeds een verhoging van de afvalstoffenheffing betekenen, zij het met een lager bedrag.

In de onderstaande video legt Bart Omlo (VVD) uit wat hij precies oneerlijk vindt aan het voorstel van het gemeentebestuur (de tekst gaat verder onder de video):

De gemeente ontvangt als grootaandeelhouder van afvalverwerker ACV jaarlijks veel geld van het bedrijf. 'Wij vinden het niet eerlijk om dan tegen de inwoners te zeggen 'je moet meer betalen', terwijl de gemeente ook winst binnenkrijgt', zegt VVD-fractievoorzitter Bart Omlo.

Steun?

D66 wil over twee weken een voorstel indienen om de afvalbelasting niet te laten verhogen. Of dat op steun van andere partijen kan rekenen is nog niet duidelijk.

GroenLinks heeft in ieder geval al aangeven niet enthousiast te zijn over het plan van D66 omdat de partij de afvalstoffenheffing 'goed uit te leggen' vindt. Burgerbelangen ziet juist wel iets in het afschaffen van de verhoging. Natasja Peters van die partij is bang dat als de afvalbelasting omhoog gaat, er ook meer afval wordt gedumpt. En dat moet volgens haar voorkomen worden.

