Taxichauffeurs protesteren, maar de gemeente Arnhem is er niet gevoelig voor

door Huibert Veth

De verordening moet de woekerpijzen, het drugs dealen en de onderlinge agressie stoppen. Stichting Kwaliteitstaxi Arnhem (SKTA) gaat de normen opstellen waar een taxichauffeur straks aan moet voldoen. En daar is een deel van de ondernemers het niet mee eens. 'Wij hebben straks niks meer te vertellen en moeten luisteren naar de regels van SKTA', zegt Dagdeviren.

Petitie

Met een aantal collega's startte hij een petitie die door 32 taxibedrijven is ondertekend. Dinsdag is deze petitie verstuurd naar de wethouder en raadsleden, samen met een brandbrief. Zij vragen de beslissing over de verordening uit te stellen en eerst met hen in gesprek te gaan.

'Je ziet problemen ontstaan'

Vanwege de onrust stelt DENK Verenigd Arnhem voor om het onderwerp van de agenda te halen, zodat de zomer gebruikt kan worden om met alle partijen in gesprek te gaan. 'Je ziet dat er op deze manier problemen ontstaan', zegt fractievoorzitter Yildirim Usta. Een raadsmeerderheid wil het voorstel toch behandelen, waarna het is aangenomen.

Bij aanvang van de vergadering betreden een viertal chauffeurs de raadszaal. Op hun witte shirts staat 'Wij hebben ook een mening!' geschreven. Zij hopen nog altijd dat wethouder Roeland van der Zee met hen in gesprek wil. Dagdeviren laat weten dat ze de wethouder hier ook actief voor zullen blijven benaderen.

'Ook geld voor keurslagers?'

Het CDA stemde tegen de verordening. 'Omdat we geen 50.000 euro willen steken in een stichting die te kwetsbaar is', laat Scott van den Broek weten. 'Als er straks een ondernemersvereniging van keurslagers komt, gaan we die dan ook geld geven?'

