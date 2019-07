Pieter van Maaren nieuwe burgemeester van Zaltbommel

Van Maaren is op dit moment burgemeester van Urk, is geboren in het rivierengebied. Hij wordt naar alle waarschijnlijkheid op 19 september benoemd als burgemeester van Zaltbommel.

'We hebben hem leren kennen als een innemende persoonlijkheid met veel kennis van lokaal bestuur', zegt voorzitter Kees Metz (ZVV) van de vertrouwenscommissie. Hij noemt Van Maaren 'betrokken' en 'ontspannen'.

Iemand die durft op te treden

De vertrouwenscommissie zocht naar een burgemeester die ook durft op te treden, want in de gemeente zijn de huisvesting van arbeidsmigranten en drugsproblematiek grote onderwerpen. De raad denkt dat Van Maaren hier de juiste persoon voor is. Metz: 'Als burgemeester van Urk heeft hij bijvoorbeeld ervaring met drugs.'

Maar bovenal is voor de inwoners van de gemeente gezocht naar een burgervader of moeder. 'Iemand die zowel op de stad als de verschillende dorpen past. Zichtbaar is voor iedereen.'

Wie is Pieter van Maaren?

Van Maaren was één van de 30 kandidaten die reageerden op de vacature voor het ambt van burgemeester in Zaltbommel. Voordat hij burgemeester van Urk werd, was hij als raadslid en fractievoorzitter van het CDA in de gemeente De Bilt werkzaam. Ook vervulde hij diverse functies bij de provincie Utrecht. Hij is gehuwd en heeft vier kinderen.

Rond half 10 vanavond komt van Maaren met zijn vrouw naar Zaltbommel om kennis te maken met de gemeenteraad. Rehwinkel blijft waarnemend burgemeester tot de installatie van Van Maaren op 19 september.

Zie ook: