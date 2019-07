VIDEO | Vicky maakte een rottijd door en dansen werd haar medicijn

door Rob Haverkamp

Er was een tijd dat het helemaal niet goed ging met Vicky. Ze raakt haar gezin kwijt, haar huis, haar werk en viel in een diep zwart gat. Burn-out. Dat was eind 2016. En zoals vaak bij mensen komt er in donkere tijden ineens iets moois op je pad. Voor Vicky een toevallige ontmoeting die haar leerde dansen. En zo werd dansen haar medicijn.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dansen met je angst of je boosheid

Ze is geld aan het verzamelen een opleiding te kunnen volgen aan de School of Movement Medicine. Met die fundering wil ze mensen op eigen wijze helpen met dans, zoals ze zelf ook geholpen is door te dansen. Let's dance 4 Light heeft ze haar plan genoemd. Volgende week vrijdag begint ze met een dansavond in de Waard van Kekerdom.

'Toen ik eenmaal begon met dansen gingen alle sluizen open, zeg maar', licht Vicky haar enthousiasme voor dans toe. 'Je danst met alles wat er in je zit.' En dansen is helemaal niet moeilijk, stelt ze. 'Je hoeft er eigenlijk niks voor te hebben. Je hebt gewoon je lijf en je kan er mee bewegen.'

Ze snapt best dat er mensen zijn die denken: dansen als medicijn... die is niet goed snik. 'Ik kan alleen maar zeggen: ik begrijp dat je dat zo voelt. En ook dat je daar weerstand tegen hebt. Maar probeer het eens, zou ik zeggen. Om te ervaren wat er gebeurt als je het wel doet.'

Met Vicky komen dansen in de Waard van Kekerdom kan op vrijdag 12 juli vanaf 20:00 uur. Omdat de ruimte beperkt is, wordt aanmelden gewaardeerd. Dat kan via letsdance4light@gmail.com.