Rondkomers doorbreekt taboe rond schulden

Om schuldproblematiek onder jongeren uit de taboesfeer te halen is in de Gruitpoort in Doetinchem donderdag het project De Rondkomers gestart. De voorstelling ‘Grip op Geld’ moet samen met een bijbehorend lesprogramma zorgen dat jeugd eerder hulp vraagt bij geldproblemen.

'Door middel van grappen en sketches willen we bewustzijn creëren voor het probleem', vertelt actrice Dyaluna Espinola y Vázquez van muziektheaterschool GRID. 'En we hebben verhalen over mensen met schulden om te laten zien hoe erg het kan zijn.'

Met steun van de gemeente Doetinchem en in samenwerking met partners als het UWV, Laborijn en Mijn School is een lesprogramma ontwikkeld waarmee scholen aan de gang kunnen. Wethouder Jorik Huizinga geeft aan dat een op de tien huishoudens in zijn gemeente problemen heeft met het betalen van rekeningen. 'Het is een serieus probleem', vindt Huizinga, die aangeeft dat De Rondkomers ook voor andere doelgroepen kan worden ingezet. 'We hebben veel inzet gepleegd, maar de problematiek blijft. Daarom willen we met verschillende partijen het verschil maken.'



De voorstelling nodigt volgens Espinola y Vázquez uit tot een gesprek. 'We proberen te laten zien dat je eerder hulp moet zoeken', aldus de actrice. 'Dan wordt het alleen maar makkelijker.'

De handschoen moet nu worden opgepakt door Doetinchemse scholen door met het lesprogramma en de tentoonstelling van GRID aan het werk te gaan. 'Ik hoop dat alle jongeren van de verschillende scholen deze voorstelling zien en in gesprek gaan', vertelt wethouder Huizinga. 'Ik hoop ook dat het leidt tot gesprekken met ouders. Soms hebben zij nog niet de juiste toon om met hun zoon of dochter te spreken.'