Zeddamse buurt boos over toegang tijdens kermis: 'We zijn voor de gek gehouden'

Buurtbewoners aan de Benedendorpsstraat in Zeddam zijn boos op schutterij St. Johannes en de gemeente Montferland over de bereikbaarheid van het Gerrit Varwijkplein tijdens het komende kermisweekend. Volgens hen is er onvoldoende gekeken naar de verkeersdoorstroming die in het nauwe straatje tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Door: Davie Klein Gunnewiek



'We zijn voor de gek gehouden door de schutterij en de gemeente', zegt Edwin Janssen namens de buurt. Omdat de kermis in Zeddam dit jaar voor het eerst het hele plein in beslag neemt heeft dat gevolgen voor de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden.

Vorige week heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de buurtbewoners, de schutterij en CDA-raadslid Jurge Menting en is gesproken over hoe de toegang tot het pleintje tijdens de kermis verbetert kan worden. Vanuit de buurt kwam het idee voor een eenrichtingsweg vanaf de Dokter Ubachshof tot aan de Benedendorpsstraat.

'Gemeente houdt zich aan oude plan'

'Dat vonden wij niet ideaal, maar konden we wel mee leven', aldus Janssen. Het idee zou bekeken worden door een verkeersdeskundige van de gemeente, maar is uiteindelijk aan de kant gelegd omdat de schutterij in een kermisboekje al had verspreid hoe de toegang tot het pleintje eruit kwam te zien. Een eenrichtingsweg vanaf de andere kant. 'De gemeente houdt zich gewoon aan het oude plan, zoals het bedacht is', zegt Janssen.



De gemeente Montferland bevestigt dat de alternatieve route van buurtbewoners ter zijde is geschoven, omdat het verwarring zou creëren met hetgeen in het kermisboekje wordt aangegeven. Ook was het volgens de gemeente te kort dag om de buurtbewoners over deze uitkomst te informeren.

'Niet de bedoeling om kermisfeestje te verpesten'

'Het is absoluut niet onze bedoeling om het kermisfeestje in Zeddam te verpesten', zegt Janssen. 'Onze zorg gaat uit naar het verkeer dat heen en weer rijdt en dat tot gevaarlijke situaties gaat leiden.'

De gemeente heeft wel twee maatregelen genomen om aan de wens van de buurt tegemoet te komen. Zo worden er schrikhekken geplaatst op de oprit van bewoners aan de toegangsweg van het pleintje en worden er extra markeertekens geplaatst op plekken waar niet geparkeerd mag worden.