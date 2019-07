Mogelijk Van der Valkhotel op H2O terrein

Hotelconcern Van der Valk, de gemeente Hattem en Bedrijvenpark H2O in Hattemerbroek maken zich samen hard voor de vestiging van een hotel langs de A28 op bedrijvenpark H2O. Daarvoor hebben zij donderdag gezamenlijk een intentieovereenkomst ondertekend. In de komende maanden werken zij de voorbereiding voor vestiging verder uit in een onderzoek. Streven is om eind 2019/ begin 2020 het onderzoek af te ronden.

Noord-Veluwe biedt volop kansen

Initiatiefnemer Paul van der Valk, onder meer betrokken bij de realisatie van de Van der Valk Hotels in Zwolle, Enschede, Deventer en Hengelo, ziet de hotelmarkt in de regio Zwolle nog steeds groeien. Ruim 5 jaar geleden opende Hotel Zwolle. Paul van der Valk: 'De economische groei van de regio Zwolle en de recreatieve mogelijkheden van de Noord-Veluwe bieden nog volop kansen. Zoals het er nu naar uitziet komen er ongeveer 140 hotelkamers met bijbehorende voorzieningen zoals horeca, welness, fitness, etcetera. Verder streven we voor het Hattemse hotel naar een (bijna) energieneutraal gebouw met volop laadpunten voor elektrische auto’s.'

Hattem enthousiast

Wethouder Auke Schipper van de gemeente Hattem is enthousiast over de plannen van Van der Valk: 'Ondanks dat we een aantrekkelijk toeristisch Hanzestadje zijn, is met name in Hattem zelf het aantal overnachtingsplekken beperkt. Met de komst van dit hotel kunnen nog meer Hanzetoeristen kennis maken met ons mooie stadje en de Noord-Veluwe. Dat betekent ook gelijk een impuls voor onze binnenstad en middenstand. Daarnaast ben ik blij met de ruim 200 nieuwe banen die het hotel gaat bieden. Er is daarbij speciale aandacht voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de vorm van zogenaamde participatiebanen. De beoogde locatie ligt bovendien pal aan de A28, op een perceel met de hoogste milieucategorie. Er waren in de gemeenteraad en bij Hattemers zorgen dat daar mogelijk zware industrie zou komen. Dat is met de vestiging van een hotel niet meer aan de orde!'

Ook Bedrijvenpark H2O is blij met het initiatief van Van der Valk. Directeur Piet Tulner: 'Dit is een kwaliteitsimpuls voor bedrijvenpark H2O. Ook voor de zakelijke markt betekent dit een uitbreiding van voorzieningen. Het plan is om komend najaar te beginnen met het bouwrijp maken van het Hattemer plandeel. We verwachten dat de verkoop van circa 20.000 m2 aan Van der Valk ook de interesse van andere kandidaten zal stimuleren.'

Onderzoek voor wijziging bestemmingsplan

In de komende maanden spannen de betrokken partijen zich samen in om een wijziging van het bestemmingsplan voor te bereiden. Zoals gebruikelijk voor het aanpassen van een bestemmingsplan wordt er onderzoek gedaan naar onder andere de effecten van verkeer en parkeren, waterberging, eventuele geur- en geluidsoverlast en de effecten op omliggende bedrijfskavels. Het streven is om de onderzoeken uiterlijk begin 2020 af te ronden.