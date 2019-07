Lof voor Avrimensen maar wel onderzoek naar fouten in invoering afvalsysteem

Afvalbedrijf Avri in Geldermalsen moet alle zeilen bijzetten om de invoering van het nieuwe afvalsysteem goed te laten verlopen en verdient daarvoor complimenten en waardering. Dat is de teneur onder de algemene bestuursleden die donderdag vergaderden. Het bestuur wil nog wel gaan onderzoeken hoe de invoering van het systeem is verlopen en wat er beter had gekund.

door Menno Provoost

Eigenlijk zou het systeem waarbij de meeste Rivierenlanders hun restafval tegen betaling naar ondergrondse containers moeten brengen op 1 januari ingevoerd worden. Omdat inzamelaar Avri er toen nog niet klaar voor was, is dat een half jaar uitgesteld. Ook nu het systeem vier dagen is ingevoerd, is het nog niet helemaal gereed. Van de 516 benodigde nieuwe containers zijn er nu 464 geplaatst, 52 dus nog niet. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met bezwaarprocedures door inwoners of fysieke obstakels. Nog zo'n 20 containers worden komende week definitief geplaatst, op 27 locaties wordt een tijdelijke container neergezet. Uiteindelijk zijn er volgens Avri maar twee locaties waar op dit moment geen oplossing voor is.

De invoering in acht gemeenten tegelijk gaat gepaard met veel individuele problemen en vragen. Het klantcontactcentrum van de afvalinzamelaar is afgelopen week overstelpt met telefoontjes en was hierdoor overbelast. Extra ingeschakelde capaciteit bleek niet voldoende.

'Op het moment dat de passen op de mat vallen, levert dat vragen op', vertelde manager Walter Brouwer donderdag aan het algemeen bestuur. 'En dan zijn er de reacties van mensen die geen pas hebben gekregen. Met de postbezorging is het tegenwoordig zo dat een aantal procent niet of te laat aankomt. Op deze aantallen zijn dat er toch een paar duizend. Die moeten nagezonden worden en dat zorgt ook weer voor veel traffic. Op dit moment neemt het gelukkig iets af.'

Enorme betrokkenheid

Volgens Brouwer heerst er onder de Avri-medewerkers een enorme betrokkenheid om de operatie samen tot een succes te maken. 'Tot 's avonds laat zijn teams bezig om de problemen op te lossen. Ook mensen die normaal gesproken andere taken uitvoeren springen bij om honderden e-mails weg te werken. Buiten zijn mensen enorm hard aan het werk om er voor te zorgen dat het netjes blijft. De meeste inwoners vinden het systeem prima, zolang het geen zooitje wordt. De medewerkers zijn er erg op gebrand om die mensen tegemoet te komen en te zorgen dat de kleine groep felle tegenstanders geen gelijk krijgt.'

De wethouders die de acht gemeenten in het algemeen bestuur vertegenwoordigen, delen dat beeld. 'Complimenten voor die bevlogen mensen', vindt Gerdjan Keller van Buren. 'Maar ook een kritische noot: wat doen wij als bestuurders die mensen aan. Er was al een uitstel van zes maanden maar toch overkomen ons dingen die deels hadden kunnen worden voorkomen.' Het algemeen bestuur wil de hele invoering van het systeem laten onderzoeken om goed te kunnen evalueren wat er wel en niet goed is gegaan.

Wethouder Tiel heeft nog geen pas

Ook Frank Groen van Tiel heeft lof voor de manier waarop de medewerkers reageren op problemen die bij de invoering optreden, bijvoorbeeld het snel opruimen van de vele zakken die inwoners naast containers hebben geplaatst. Hij voerde wel nog een persoonlijk probleem op bij manager Brouwer. Groen: 'Ik denk ik ga niet bellen naar het drukke klantcontactcentrum, maar wil je voor mij een afvalpas regelen? Ik ben een van die mensen die hem nog niet hebben gekregen.'

Met Maas en Waal stond Tiel niet achter de invoering van dit afvalsysteem, maar de gemeenten moesten zich bij de keuze van de meerderheid neerleggen. Groens voornaamste zorg is dat er veel meer zwerfvuil komt in de stad. Er is specifiek voor Tiel een voorstel gemaakt om dit op allerlei manieren te voorkomen of tegen te gaan, maar dat kost extra geld. Hoewel het voorstel nog niet officieel besproken is, heeft een aantal gemeenten al laten weten er weinig voor te voelen dit extra geld voor Tiel op tafel te leggen. Buren en West Maas en Waal geven aan dat zij liever eerst kijken wat de effecten in de verschillende gemeenten zijn en vervolgens op basis daarvan voor alle gemeenten een plan te maken.

Incontinentiemateriaal

In de loop van volgend jaar moet het voor gemeenten mogelijk worden om luiers en incontinentiemateriaal apart in te zamelen en voor recycling aan te bieden. Hier moet dan ook per gemeente extra voor betaald worden. Omdat het met dit systeem bij het restafval een behoorlijke kostenpost kan betekenen, heeft West Maas en Waal al eerder besloten dit als service naar de inwoners mogelijk te maken. In ieder dorp is hiervoor een container geplaatst. Het materiaal kan nog niet gerecycled worden, maar wordt verbrand als restafval. West Betuwe heeft deze week besloten om mensen met incontinentieproblemen financieel te compenseren.