Oplossing Arnhemse bestuurscrisis nog ver weg, maar wel steun voor plan om tekorten het hoofd te bieden

door Huibert Veth

Het eerdere collegevoorstel over de financiën was voor VVD en D66 niet werkbaar; het schond eerder gemaakte afspraken die de raad al had vastgesteld. VVD en D66 kwamen met een aanvullend voorstel. Daarop zetten GroenLinks en PvdA de samenwerking stop.

Achter het net

Met een motie op het collegevoorstel, die een meerderheid in de raad kreeg, wordt opgedragen de oude afspraken alsnog na te leven. Dat moet gebeuren binnen eerder opgestelde financiële spelregels. GroenLinks en PvdA vonden die afspraken te knellend en wilden speelruimte om de zorgtekorten op te lossen. Zij vissen nu dus achter het net.

Eric Greving (PvdA): 'Met het aannemen van deze motie moet nu jaarlijks bijna 3 miljoen euro gevonden worden. Die moet ergens bezuinigd worden, ten koste van de stad.' Mark Coenders (GroenLinks) vindt het een incompleet verhaal, omdat niet duidelijk gemaakt wordt waar het geld vandaan moet komen.

'Afspraak is afspraak'

Leendert Combee (VVD) pareert dit, door aan te geven dat in het oorspronkelijke voorstel waar de coalitie op gevallen is, wel helder werd aangegeven waar er bespaard kan worden. Daar kan het college het wat hem betreft zoeken.

In dat voorstel van VVD en D66 stond ook dat ze bereid zijn om voor de eerste twee jaar wel een eenmalige greep uit de reserves te doen voor 5,4 miljoen euro. 'Dat vonden we twee weken geleden goed, dus nu ook nog. Afspraak is afspraak', zegt Combee.

SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink reageert positief op de motie: 'Financiële deugdelijkheid is de basis voor elke politiek. Ook voor sociale politiek.'

'Claim op coalitiegesprekken'

Welke gevolgen dit raadsbesluit heeft voor de coalitieonderhandelingen is onduidelijk. Greving: 'Dat is een uitdaging waar we het in die gesprekken over moeten hebben.'

Hij had liever gezien dat het voorstel niet in stemming was gebracht. Volgens hem legt dit een claim op de gesprekken. 'Mogelijk moeten we zoeken naar financiële kaders die niet in strijd zijn met de financiële spelregels.'

VVD-gedeputeerde Jan Markink en Rutger Groot Wassink van GroenLinks in Amsterdam zullen de gesprekken in de verkennende fase leiden. Donderdag en vrijdag spreken zij met alle fracties.

