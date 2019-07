Dit kan Arnhem aan het Songfestival verdienen

door Freke Remmers

Neem Stockholm dat in 2016 gaststad was van het Eurovisie Songfestival. Daar kwamen toen 38.000 bezoekers op af, van wie 28.000 mensen van buiten de stad. Waar zo'n bezoeker gemiddeld 950 euro uitgaf, trokken journalisten vaker de portemonnee. Zij spendeerden gemiddeld 3040 euro. Dat geld ging vooral naar accommodatie, restaurants en winkels.

Wat de gemeente en de provincie er dus ook instoppen, de verdiensten zullen vooral terugvloeien naar de toeristische sector. In totaal kwam dat voor Stockholm neer op 32 miljoen euro. Niet voor niets staat de hotelsector in Arnhem en omstreken al te juichen bij het idee dat het Songfestival hier naartoe komt.

'Alle hotels zijn heel positief. We denken dat we genoeg kamers en bedden hebben', reageert Lammert de Vries, eigenaar van Landgoed Groot Warnsborn en voorzitter van het Hotel Overleg Regio Arnhem. Hotels laten weten dat ze nu nog gewoon reserveringen aannemen voor april en mei. De Vries: 'We blokken nog helemaal niks, waarvoor zou je dat nu al doen? Het wordt pas in augustus definitief. Als Arnhem het wordt, ja dan wordt het een gekkenhuis.'

Hoeveelheid aandacht heeft ook een prijskaartje

De finale van het Eurovisie Songfestival wordt door zo'n 200 miljoen mensen bekeken. Een uitgelezen moment om Arnhem eens goed op de kaart te zetten, vindt de stad, in de hoop dat de kijkers later een keer langskomen. Op alle aandacht die het evenement genereert in binnen- en buitenlandse media, is ook een prijskaartje te plakken. Stockholm leverde het 145 miljoen euro aan 'PR-waarde' op. 'Wat zou het hebben gekost om die aandacht als advertentie te hebben gehad? Het is een van de makkelijkste meetbare indicatoren om de invloed van zo'n evenement in kaart te brengen', legt ING-econoom Thijs Geijer de term uit.

Of dat inderdaad zorgt voor een effect ná het Songfestival, is de vraag. Geijer: 'Gedurende de periode van het songfestival heb je zeker extra hotelovernachtingen. Of dat daarna ook zo is, is lastig te meten. Imago op lange termijn is minder tastbaar.'

Niet alles in geld uit te drukken

Hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis Jan Hein Furnée van de Radboud Universiteit Nijmegen benadrukt dat niet alles in geld uit te drukken is. 'Interessanter is wat het met de stad doet. Welk verhaal vertel je over de stad? Als het een verhaal is waar verschillende bevolkingsgroepen zich in herkennen, dus ook Arnhem-Zuid en de armere buurten, dan kan dat binnen de stad ook banden aanhalen. Het is iets waar je samen trots op kan zijn.'

Of, in de woorden van Geijer: 'De PR-waarde, dat zegt een inwoner eigenlijk niets. Het gaat ook om het positieve gevoel van een mooi feest, dat je erbij bent geweest. Dat is misschien nog wel belangrijker dan wat je wel kan meten.'

