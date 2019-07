OM eist in hoger beroep 5 jaar cel en tbs voor poging tot doodslag op dominee

De man zou november 2017 dominee Ebi Wassenaar met een zwaar voorwerp op haar hoofd hebben geslagen. Zij liep daarbij zulk zwaar hersenletsel op dat ze de rest van haar leven afhankelijk is van zorg doordat ze zwaar gehandicapt raakte.

De pianostemmer uit Tricht werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot 1 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij heeft na de zware mishandeling een hartstilstand gekregen en lag een maand in coma. Hij heeft daar blijvend letsel aan over gehouden en kan zich niets herinneren van die dag.

'Rechtbank had te weinig oog voor slachtoffer'

De advocaat-generaal (de officier van justitie in hoger beroep) heeft stevige kritiek op de uitspraak van de rechtbank. 'De rechter heeft te veel aandacht gehad voor de situatie van de verdachte en te weinig oog gehad voor het slachtoffer. Wat hij het slachtoffer heeft aangedaan is afschuwelijk. Ja, hij heeft na zijn hartaanval en coma veel problemen, maar dat betekent niet dat hij geen gevangenisstraf kan ondergaan.'

Daarom eist zij 5 jaar gevangenisstraf met aftrek van de tijd dat hij al in de cel zit. Daarna moet hij verplicht worden behandeld in een tbs-instelling voor zijn psychische problemen.

Pianostemmer die verdacht wordt van zware mishandeling dominee

Verdachte nauwelijks te verstaan

De pianostemmer was tijdens het verhoor door de voorzitter van het Gerechtshof in Arnhem, waar het hoger beroep dient, nauwelijks verstaanbaar. Zijn advocaat vroeg of hij naast hem mocht gaan zitten, omdat hij dan af en toe kon tolken.

De verdachte bleef herhalen dat hij absoluut zoiets verschrikkelijks als iemand met een hamer zwaar mishandelen nooit gedaan kan hebben.

Slachtoffer teleurgesteld

Op de tribune zat de dominee in een rolstoel mee te luisteren, bijgestaan door haar huisgenote en haar advocaat en omringd door vrienden. Zij reageerde eerder teleurgesteld op de straf die de rechtbank hem oplegde.

In haar slachtofferverklaring ging ze daar ook op in. 'Ik was onthutst. Het voelde alsof de verdachte tegemoetgekomen werd, Mijn leven is zwaar, heel zwaar en soms bijna niet te tillen. Maar ik voel geen haat of wrok en ben nog steeds bereid tot vergeving als de verdachte bekend en spijt toont.'

Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep, omdat het OM het niet eens was met de beslissing van de rechtbank dat het om poging tot doodslag ging en niet om poging tot moord. Ook de verdachte ging in hoger beroep, omdat hij ervan overtuigd is dat hij zoiets gruwelijks niet gedaan kan hebben.

