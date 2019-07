Twee bosbranden in buitengebied Hengelo

Op de Rijnweg en de Zelledijk in Hengelo (G) zijn donderdagochtend kort na elkaar kleine bosbranden ontstaan. Of het om brandstichting gaat, is niet bekend.

Kort na 8.30 uur werden diverse korpsen uit de omgeving gealarmeerd voor de brand. Vanwege de code Fase 2 (rood) rukt de brandweer met groot materieel uit omdat vanwege de droogte het vuur zich snel ontwikkeld. De brandweer uit Zelhem had het vuur op de Rijnweg snel onder controle. Zij konden het daar alleen af. Hoewel brandweer Ruurlo in de buurt reed, werd er een tweede bosbrand gemeld. Ditmaal aan de Zelledijk nabij de Ruurloseweg. Brandweer Ruurlo had hier, net als post Zelhem op de Rijnweg, het vuur snel onder controle. Een waterwagen uit Vorden kwam ter plaatse en voedde het voertuig van Ruurlo met water.



Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Gezien de twee plaatsen in het bos, wordt brandstichting niet uitgesloten. De politie stelt een onderzoek in. Eventuele getuigen kunnen zich melden via 0900 - 8844.

