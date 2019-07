Vliegerfeest tijdens Heideweek gaat door

Het Rijksvastgoedbedrijf geeft ook dit jaar geen toestemming voor het gebruik van het defensieterrein op de Ginkelse Heide. Gilbert Meurs: 'Dit jaar zal het Vliegerfeest, mede dankzij de inzet van burgemeester René Verhulst, weer plaatsvinden. Voor het eerst onder de auspiciën van Stichting Heideweek Ede en wel op zondag 25 augustus van 12.00 tot 17.00 uur rondom de schaapskooi en de weilanden erachter.'

Het evenement lijkt dit jaar veel op de vorige edities: 'Ook dit jaar zetten we in op een gezellige gezinsevent waarbij Vliegerteam Events zal zorgdragen voor speciale vliegers en een workshop. Je kunt bij hen ook een vlieger kopen', vertelt John.

Vrijwilligers gezocht

John Hamstra, in het dagelijkse leven militair bij de Koninklijke Luchtmacht, vond het erg leuk om dit evenement met beide handen aan te pakken. 'Ieder jaar stond ik tijdens de Heideweek in dubio om het bestuur een mail te sturen en mezelf aan te bieden als vrijwilliger. Een paar maanden geleden was ik met een aantal Heideweeksponsoren in gesprek en mijn passie voor organiseren kwam ook ter sprake. Ik kreeg de tip om contact op te nemen met Gilbert Meurs. De stichting zou dit jaar het Vliegerfeest zelf gaan organiseren en ze zochten nog een voorzitter. Zo is het begonnen.'

De commissie is nog op zoek naar vrijwilligers, vertelt de voorzitter van de Vliegerfeest-commissie: 'Er is grote behoefte aan toezichthouders. We hebben dit jaar een kleiner gebied ter beschikking waar gevliegerd kan worden want het is helaas niet toegestaan om het defensie gedeelte van de Ginkelse Heide voor het vliegeren te gebruiken. Daar moeten we dus goed op toezien.

Naast deze toezichthouders hebben we nog parkeerwachters, EHBO'ers en verkeersregelaars nodig. Een gedeelte daarvan kunnen we wel inhuren, maar er zullen toch nog een ruim aantal vrijwilligers nodig zijn.' Wilt u assisteren bij het Vliegerfeest? Meld je dan aan en stuur een mail naar info@heideweek.nl.

De Heideweek is dé gratis feestweek die jaarlijks wordt gehouden in de gemeente Ede in de laatste volledige week van augustus. Tijdens de bloeitijd van de Ginkelse Heide vinden er verspreid over alle dorpen van de gemeente Ede meer dan 70 evenementen plaats. Zo bezoeken zo’n 32.000 mensen de vier grote muziekavonden op het Kuiperplein en bezoeken ruim 200.000 mensen de hele Heideweek. Hiermee is de Heideweek één van de grootste gratis toegankelijke evenementen van Gelderland. De Heideweek vindt dit jaar plaats van 23 tot en met 31 augustus 2019. Voor meer info www.heideweek.nl.