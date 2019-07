Klusklas op de Timotheusschool Oldebroek

De Timotheüsschool in Oldebroek heeft afgelopen jaar een pilot gedraaid met een klusklas. Een klusklas bestaat uit een groep geselecteerde kinderen die erg goed zijn in het werken met hun handen.

'We merkten dat de praktisch ingestelde kinderen uitdaging missen in het basisonderwijs met name in het praktisch gedeelte waarbij deze leerlingen veelal tegen obstakels oplopen bij het theoretisch onderwijs. Daarnaast ging er wel extra aandacht uit naar de kinderen die theoretisch gezien extra uitdaging nodig hadden,' aldus Margriet Bakker, initiatiefneemster van de klusklas op de Timotheüsschool.

'Een half jaar geleden kwam er in het nieuws een school voorbij die het fenomeen klusklas hanteerde en waar eigenlijk alleen maar positieve resultaten geboekt werden. Tijd om actie te ondernemen langzaamaan ontstond er de basis voor een klusklas op de Timotheüsschool. Er werden contacten gelegd met bedrijven of we wat samen konden betekenen. Dit resulteerde in een samenwerking met Prins Bouw. De pilot zou bestaan uit een groepje van vijf kinderen die samen met een gepensioneerde oud werknemer van Prins Bouw een tafel zouden gaan maken. Het resultaat is na elf weken hard werken prachtig geworden, wat hebben de kinderen genoten en wat was het mooi om te zien hoe ze konden schitteren met hun eigen talenten.'

Woensdagmiddag werden de tafels gepresenteerd in het bijzijn van medeleerlingen, ouders, en leerkrachten en werd middels een powerpointpresentatie getoond hoe de tafels zijn gemaakt.

Op dit moment is de evaluatie achter de rug en zijn er gesprekken met het Oostenlicht in Elburg om daarmee een samenwerking aan te gaan. Aankomend schooljaar zullen de Regenboog uit Oldebroek en de Looschool ook gaan meedraaien en vanaf volgend schooljaar geldt dat ook voor de scholen die onder De Akker vallen in Wezep.