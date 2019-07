Harderwijk gaat terug naar de Middeleeuwen

Altijd al in een tijdmachine willen stappen? Dat kan donderdagavond in Harderwijk. Tijdens het Podiumspektakel 'Het verraad van Hederewich' bevindt de stad zich weer in de Middeleeuwen. Het is een grote productie, dus alles werd nog uitvoerig doorgenomen tijdens de generale repetitie.

door Kelly Tanghe

Het eerste Podiumspektakel was in 2015. Inmiddels is het de derde voorstelling en doen er 120 vrijwilligers aan mee. Aimee van Munster is actrice van het eerste uur. 'Toen ik vier jaar geleden hoorde over het Podiumspektakel dacht ik meteen ik moet meedoen. Nu mag ik al voor de derde keer meedoen. Daar ben ik heel dankbaar voor.'

Liefde, geloof en hoop

'Het verhaal gaat over liefde en verraad. Ik speel iemand die eigenlijk een heks is. Alleen komen de bewoners van Hederewich daar te laat achter', vertelt Van Munster. 'Het gaat over de liefde van een vrouw voor haar man, geloof en hoop.'

Zenuwen slaan toe

Na maandenlang repeteren is donderdagavond de eerste show. Ook voor vrijdag- en zaterdagavond staat een voorstelling op de agenda. 'Ik begin het nu een beetje te voelen. Maar een beetje stress is gezond, dat houd je scherp. Als we eenmaal met zijn allen op het podium staan, laten we alles los en gaat het vanzelf.'