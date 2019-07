Zeker negen kerken in de Liemers dicht: 'We leven ver boven onze stand'

Negen kerken in de Liemers sluiten de komende jaren hun deuren. De rooms-katholieke Parochie Sint Willibrordus zegt door teruglopend kerkbezoek en krimp gedwongen te zijn zich te richten op de Heilige Andreaskerk in Zevenaar.

Babberich, Giesbeek, Groessen, Herwen, Loo, Oud-Zevenaar, Pannerden, Spijk en Westervoort moeten het straks zonder eigen kerkgebouw doen. De drie andere kerken van de parochie, in Doesburg, Duiven en Lobith, blijven vooralsnog geopend. Het bestuur kijkt na drie jaar of het nodig is ook die kerken te sluiten.

'Ingrijpend voor alle inwoners'

De parochie zegt het zich niet meer te kunnen veroorloven alle locaties in stand te houden en te onderhouden. Er is een groot exploitatietekort, dat jaarlijks verder oploopt. 'We hebben een tekort op de begroting van een kwart miljoen. Dan zie je dat we ver boven onze stand leven', zegt pastoraal werker Maarten Smits op Radio Gelderland

Op een gemiddelde zondag bezoeken nog zo'n 450 tot vijfhonderd mensen de dertien kerken in de Liemers. 'Er zijn plekken waar niet meer dan twintig tot 25 mensen komen', aldus Smits.

Wanneer de negen kerken hun deuren definitief sluiten is nog onduidelijk. Na de zomer worden informatieavonden en hoorzittingen gehouden. Het parochiebestuur zegt zich te realiseren dat sluiting van kerken ingrijpend is. 'Niet alleen voor parochianen, maar voor alle inwoners uit de regio', klinkt het.

Beeldbepalend element

Er wordt gezocht naar nieuwe eigenaren voor de gebouwen. 'Het bestuur zal daarover onderhandelen. Daarbij wordt gekeken welk gebruik de nieuwe eigenaar aan de kerk wil geven. Niet alles is even leuk en acceptabel voor de parochianen', aldus Smits. Zo is een moskee in de kerk volgens hem 'niet of bijna niet' mogelijk.

Meerdere kerken zijn een rijksmonument, waardoor ze volgens de parochie mogelijk behouden blijven als beeldbepalend element in het dorp. Tot aan de verkoop blijven de kerken nog inzetbaar voor specifieke vieringen als een uitvaart, huwelijk of schuttersviering.

De Zevenaarse parochie Sint Willibrordus bestaat pas sinds begin vorig jaar, na de fusie van dertien rooms-katholieke geloofsgemeenschappen. Door samen te werken hoopte de kerk efficiënter te kunnen werken.

