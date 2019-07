Wilco Kelderman enige Gelderlander vandaag bij Tourstart

Hij doet voor de derde keer mee aan het grootste wielerspektakel van de wereld. Bij zijn debuut in 2015 waren de verwachtingen hooggespannen. Kelderman reed een sterke openingstijdrit in Utrecht en werd negende, maar door een val in de tweede etappe verloor hij al minuten. Bovendien viel hij daarna nog een keer en dat leverde flinke rugklachten op. De debutant dacht aan afstappen, maar beet door en ging later in de Tour zelfs nog in de aanval.

Een jaar later begon Kelderman sterk met onder meer een zesde plaats in de tweede etappe. Maar een val in de Pyreneeën kostte hem opnieuw een goed klassement. In de bergen en in de tijdrit lukte het ook niet, maar daarna herstelde hij zich en was Kelderman zelfs nog dichtbij een etappezege. Maar een val in de slotfase gooide roet in het eten. Hij eindigde als 32e in het algemeen klassement.

In 2017 ontbrak Kelderman door een val in de Giro, waarbij hij zijn vinger brak. Later dat jaar reed hij wel de Ronde van Spanje en toonde hij zich een echte klimmer met een vierde plaats in het eindklassement. Vorig jaar zou hij weer meedoen aan de Tour, maar op het NK kwam hij ten val en liep daarbij een schouderblessure op, waardoor hij moest passen. Dit seizoen kende Kelderman ook al veel blessureleed met een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel, maar hij is net bijtijds fit voor de Tour,