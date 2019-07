Gelderlanders en de Tour: vallen en opstaan

Robert Gesink had veel pech in de Tour en is er nu niet bij.

De laatste jaren gaan Gelderse renners nogal eens tegen het asfalt. De enige deelnemer die zaterdag in de editie van dit jaar aan de start verschijnt, Wilco Kelderman uit Barneveld, ging zowel in zijn debuutjaar in 2015 als in 2016 tijdens de Tour onderuit, wat hem een goed klassement kostte.

Robert Gesink uit Varsseveld heeft helemaal een haat-liefdeverhouding met de Ronde van Frankrijk. Bij zijn debuut in 2009 waren de verwachtingen hooggespannen, maar al in de eerste week keerde hij terug naar de Achterhoek door een valpartij. In 2010 kwam hij ook na enkele dagen ten val in de Ardennen, maar Gesink kon de strijd vervolgen en reed naar een knappe zesde plaats in het eindklassement en schoof door dopinggevallen later zelfs door naar de vierde plaats.

In 2011 wilde het niet lukken, in de bergen kon de Achterhoeker niet met de besten mee. En in 2012 was er weer een zware val, waardoor hij uiteindelijk moest opgeven. Een jaar later reed hij vooral in dienst van Bauke Mollema en deed hij niet mee voor een hoge klassering. In 2014 ontbrak hij na een ingreep aan zijn hart, maar in 2015 keerde Gesink sterk terug in de Tour met een zesde plaats. In 2016 viel Gesink kort voor de Tour en deed hij niet mee. Een jaar later joeg hij vooral op dagsucces en in de eerste zware bergetappe lukte dat bijna, maar werd hij tweede. Een dag later kwam hij ten val en was het weer einde verhaal. Vorig jaar probeerde Gesink weer voor een etappezege te gaan, maar dat zat er niet in. En in deze editie ontbreekt hij na een val in Luik-Bastenaken-Luik.

Kenny van Hummel uit Elden reed twee keer de Tour, in 2009 en 2012, maar beide malen moest hij vanwege een val opgeven. Bij zijn eerste deelname werd hij weinig vleiend benoemd tot 'de slechtste klimmer ooit'.

Arnhemmer Maarten Tjallingii reed vaker de Tour, maar ook hij viel ooit letterlijk uit. In 2012 keerde hij al na enkele dagen terug met een beenbreuk. De laatste Gelderse ritzege in de Tour dateert vanuit 2003, Servais Knaven uit Lobith was toen de beste in de etappe naar Bordeaux.

De laatste en overigens enige keer dat er een Gelderse wielrenner op het podium van de Tour de France stond, was Erik Breukink uit Spankeren in 1990. Hij is overigens ook de laatste Gelderlander en Nederlander die in de gele trui reed, na winst in de proloog van 1989, nu dertig jaar geleden.