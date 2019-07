Provincie steunt Arnhem in strijd om organisatie Songfestival

Hoeveel geld de provincie precies beschikbaar stelt voor de organisatie is niet bekend, het was een besloten vergadering. 'Het bid moet volgende week worden ingeleverd. Er zijn nu nog een aantal steden en regio's in de race. Het zou jammer zijn als wij het nu naar buiten brengen en er een andere stad net boven gaat zitten', legt gedeputeerde Jan Markink uit.

Meeste geld van provincie

In een later stadium moet de hoogte van het bid wel bekend worden. Over de financiering wil Markink niet veel kwijt, maar hij stelt wel dat het 'in de lijn der verwachting ligt' dat het meeste geld bij de provincie vandaan moet komen. De gemeente Arnhem stemde eerder op de dag ook al in met het bid.

Volgens Markink is de organisatie een uitgelezen kans. 'We hebben met GelreDome een mooie locatie, ik hoopt dat dat lukt. Ik denk dat we ook een mooi cultureel aanbod hebben met het Gelders Orkest, Introdans en andere organisaties. Dit is een mooie kans, het hoeft ook allemaal niet in Amsterdam en Rotterdam. Wij kunnen dit ook.'

