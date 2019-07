Provincie kan weinig meer doen aan eikenprocessierups, Vierdaagse 'topprioriteit'

De provincie Gelderland zegt dat er dit jaar weinig meer te doen is aan de opkomst van de eikenprocessierups. De routes van de Nijmeegse Vierdaagse hebben topprioriteit in de bestrijding van het beestje.

'We willen er graag iets aan doen; dat is helder. Dat het niet eenvoudig is, is ook helder. We hebben een plan van aanpak voor de route van de Nijmeegse Vierdaagse, dat heeft topprioriteit', aldus gedeputeerde Peter Drenth.

Regie in de rups

Drenth reageert daarmee op de vraag van de coalitiepartijen om regie te nemen in de strijd tegen de rups. Volgens hem is het dit jaar te laat om nu nog op te schalen. 'Iedereen is al aan het werk, er komen bij bedrijven bedreigingen binnen om maar daar aan het werk te gaan en er worden woekerprijzen geboden.'

Volgens Drenth is er qua kennis en uitwisseling wel terrein te winnen, vooral voor de komende jaren. 'Dat pakken we dit jaar op, want preventieve maatregelen moeten in het voorjaar nog worden genomen. Dat is belangrijk, want ik vrees dat dit niet het laatste jaar is.'

Dweilen met de kraan open

De rups zorgt voor jeuk, last van de ogen en allergische reacties. De gifstof zit in de haartjes. Vorige week meldde Omroep Gelderland na een rondgang dat het voor veel van die gemeenten dweilen met de kraan open is. Een aantal gemeenten, zoals Rheden en Oldebroek, geeft aan de bestrijding niet meer aan te kunnen.

