Steun voor eigenaren verzakte woningen in Zevenaar is 'druppel op gloeiende plaat'

125.000 euro maakte de gemeenteraad gisteravond vrij als tegemoetkoming voor de gedupeerden. Maar verdeeld over 200 huizen is dit 625 euro per huis. En dat is niet genoeg, volgens Frans de Hair van het comité van huiseigenaren ZWIK 2.0.'Een gebaar van goede wil', zegt één van de gedupeerde huiseigenaren. 'Maar het is een druppel op een gloeiende plaat'.

'De woningen moeten op heipalen komen te staan. Dat kost veel meer dan wat de gemeente nu biedt', zegt Frans De Hair van het actiecomité. 'Het is een gebaar van goede wil, maar het is onvoldoende'. Huizen die instabiel worden door uitdrogende kleigrond: in Zevenaar weten ze er alles van. Door de extreme droogte van vorig jaar zijn huizen verzakt en zitten er scheuren in de muren.

Zorgplicht

Hoewel de gemeente niet aansprakelijk is voor de schade, heeft ze, zoals de woordvoerder uitlegt, wel een zorgplicht waaraan zij wil voldoen. 'Morgen gaan we meteen aan de slag met de uitvoering van de plannen. We moeten mensen zo snel mogelijk informeren over de volgende stappen', vertelt een woordvoerder van de gemeente aan Omroep Gelderland.

Kleigrond

De woningen zijn in de jaren 70 direct op klei gebouwd. Daarbij is geen gebruik gemaakt van heipalen. Die kleigrond klinkte door extreme droogte vorig jaar zomer in, waardoor de huizen verzakten.

Opnieuw Droogte

En een nieuwe droogteperiode komt er al weer aan. Het actiecomité voor gedupeerde woningeigenaren verwacht nog meer schadegevallen als het grondwater weer zo laag komt te staan als vorig jaar.

Francien Bergmans houdt haar hart vast om de nieuwe droogte deze zomer. 'Met angst en beven volgen wij het weerbericht', zegt Bergmans.

