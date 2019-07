Is het terecht om weinig te verwachten van NEC?

De vraag is of dat wel terecht is. Immers, kijkend naar de ploeg die er nu staat, is er eigenlijk helemaal niet zoveel verschil met een jaar geleden. De beoogde basis van toen is vrijwel in tact gebleven. En toen vonden veel kenners het logisch om NEC tot titelkandidaat uit te roepen en riepen ze zelf top vijf uit tot doelstelling. NEC zou nu met de volgende ervaren basiself kunnen beginnen:

Branderhorst; Sanniez, Bossaerts, Kvida, Labylle; Dijkstra, Overtoom, van den Berg; Okita, Braken, Wolters.

Op doelman Mattijs Branderhorst (foto) na allemaal spelers die vorig seizoen ook al tot de selectie behoorden. En daarbij ook nog de nu geblesseerde Rens van Eijden en Norbert Alblas en talenten als Mike Ndayshimiye, Paolo Sabak, Ole Romeny en Frank Sturing. Een jaar geleden waren doelman Gino Coutinho, Anass Achabhar en Brahim Darri beoogde basisspelers, maar die zijn om verschillende redenen buiten beeld geraakt. Kortom: erg veel veranderingen zijn er niet en dus zou NEC met deze selectie best bovenin mee moeten kunnen draaien.

Scepsis na teleurstelling

Maar de scepsis is ook weer logisch. Want met de op papier fraaie namen stelde NEC vorig seizoen diep teleur. Na een redelijke start verloren de Nijmegenaren vanaf oktober tot en met maart twaalf wedstrijden en dat leidde tot het ontslag van trainer Jack de Gier. Daarna was er een opleving, die nog leidde tot de negende plaats. Maar uiteindelijk ging het in de play-offs direct mis tegen RKC (foto). foto: Broer van den Boom

Veel van de op papier grote namen voor de eerste divisie gaven voldeden bepaald niet aan de verwachtingen, zoals Joey van den Berg, Tom Overtoom en Rens van Eijden, die na de winterstop ook nog eens zwaar geblesseerd raakte. De opleving was vooral te danken aan de huurlingen Ferdy Druijf en in iets mindere mate Jordy Bruijn, maar die zijn inmiddels alweer vertrokken. En vervangers zijn er vooralsnog niet, al is de aan Emmen verhuurde Sven Braken wel weer teruggekeerd.

Een tweede Helmond Sport

Op papier ziet de selectie er nog altijd uit om bovenin mee te draaien in de eerste divisie, die dit seizoen geen uitgesproken favorieten voor de titel lijkt te hebben, maar wel sterk is in de breedte. Maar dat namen weinig zeggen, is afgelopen seizoen al gebleken. NEC heeft bovendien financieel voorlopig weinig tot geen mogelijkheden, mede ook door de relatief enorme huurprijs voor stadion De Goffert. De verkoop van Jonathan Okita (foto), voor wie buitenlandse interesse bestaat, kan mogelijk wat ruimte creëren. foto: Broer van den Boom

Binnen de club durft niemand nog grote ambities uit te spreken. Er wordt gegokt op de doorstroming van talenten uit de eigen jeugd, maar het is altijd de vraag hoe hun ontwikkeling zich doorzet. Misschien moet NEC daarom even pas op de plaats maken en zich verzoenen met een marginale rol in de eerste divisie. Een tweede Helmond Sport is de vrees van sommige fans al. Maar de afgelopen seizoenen is gebleken dat ook clubs in de marge toch plotseling succes kunnen hebben: zie de promotie van RKC afgelopen seizoen.