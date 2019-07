Nijmegen moet stevig bezuinigen: 'Geen heilige huisjes'

Er zijn geen heilige huisjes als het gaat om bezuinigingen in Nijmegen. Dat gaven meerdere partijen aan tijdens de laatste raadsvergadering van het politieke seizoen woensdagavond. Die was minder rooskleurig dan gehoopt. De stad komt miljoenen tekort en geeft Den Haag daarvan de schuld. Schuldige of niet, er zal stevig gesneden moeten gaan worden.

door Sven Strijbosch

'We hebben een begroting van ongeveer 850 miljoen euro. Over tien procent van dat bedrag hebben we zelf wat te zeggen, de rest ligt vast. Dan heb je het dus over 80 tot 85 miljoen euro', rekent Inge van Dijk van de lokale VVD-fractie na de raadsvergadering van woensdagavond voor. Uit dat bedrag zal jaarlijks zo'n tien miljoen euro moeten worden gesneden.

Na de zomer zal er gesproken worden over waar de klappen gaan vallen. De PvdA benadrukt dat het hoe dan ook niet ten koste mag gaan van de sociale stad en de lokale partij VoorNijmegen.NU wil niet dat bewoners moeten gaan betalen voor afvalzakken voor plastic. Ieder zijn paradepaardje, maar wel eensgezind. De gemeenteraad is er van doordrongen dat er bezuinigd moet worden en wil daar samen in optrekken.

'Als oppositiepartij kunnen we nu gaan lopen bashen, maar dat heeft geen zin. Het gaat nu om de stad', zegt Wendy Grutters van Stadspartij DNF. Ze is, net als de VVD, kritisch over de manier waarop Nijmegen haar risico's inschat. De provincie heeft Nijmegen als toezichthouder ook al meerdere keren op de vingers getikt. De laatste begroting ging nipt door de gemeenteraad en werd zelfs een 'knutselwerkje' genoemd. Maar er is een fors tekort en daar zal aan gewerkt moeten worden, zo is de gezamenlijke mening.

Spaarpot niet vol genoeg

'De saldireserve, ook wel de spaarpot van de gemeente, was geschat op 86 miljoen euro en we hebben net van de wethouder gehoord dat er eind 2019 maar 37 miljoen euro in zit. Dus je hebt 37 miljoen euro spaargeld, terwijl je een begroting hebt van honderden miljoenen. Die verhouding is niet goed', stelt Grutters.

Achteraf praten is makkelijk, zegt verantwoordelijk wethouder Monique Esselbrugge (Financiën). Ze krijgt daarin bijval van haar partij D66. 'Nijmegen is zeker niet uniek. Alle gemeenten kampen met dit probleem', zo stelt ze. De inkomsten vanuit de Rijksoverheid worden grillig en onvoorspelbaar genoemd. Als het Rijk minder uitgeeft, krijgen gemeenten ook minder geld. 'Je weet eigenlijk nooit hoeveel je krijgt', vervolgt Grutters. En dan is het lastig inschatten, zo is de redenatie.

Eerst reces

Vaststaat dat er in ieder geval rake klappen gaan vallen en Nijmegenaren die gaan voelen. 'Je zou bijna vergeten hoe goed het economisch gaat met Nederland en de stad', besluit de wethouder die eerst, net als de gemeenteraad, zomervakantie mag gaan vieren.

