Raad Overbetuwe vindt 22 miljoen voor zwembad in Elst 'buiten proporties'

De meerderheid van de raad van de gemeente Overbetuwe vindt de geraamde investering van 22 miljoen euro voor de herbouw van zwembad/sporthal De Helster in Elst te hoog. Daarnaast vreesden zij dat het vrijgemaakte geld zou betekenen dat er maar ruimte is voor één zwembad in de gemeente, terwijl de partijen niet willen dat het zwembad Drie Essen in Zetten verdwijnt.

door Thomas Overdijk

Deze 'zwembadvisie' was dinsdagavond dan ook hét discussiepunt tijdens de raadsvergadering. ‘Het zwembad en de sporthal van De Helster kunnen gewoon écht niet meer’, zo legt wethouder Wijnte Hol aan Omroep Gelderland uit. ‘Renoveren is geen optie, dan moet het dicht. Het zwembad dateert uit 1974, de sporthal uit 1971. Er moet gewoon een nieuwe accommodatie komen en de 22 miljoen is daarvoor een reëel bedrag. Dat hebben we in 2018 al afgesproken.’

‘Buiten proporties’

Met dat laatste punt is de raad het niet eens. ‘Ik vind het een enorm bedrag voor een zwembad, werkelijk buiten proporties’, zo vertelt fractievoorzitter van GroenLinks Hanno Krijgsman. GroenLinks en de PvdA stelden zelfs voor de investering van de kadernota te schrappen of het in ieder geval te verplaatsen naar volgend jaar. Krijgsman vindt het jammer dat het CDA, die wél samen met GroenLinks een motie indiende om meer duidelijkheid te vragen over het zwembad in Zetten, zijn verzoek om de investering te schrappen níét steunde.

‘Ik vind het ook geen reëel bedrag. Bij buurgemeenten kunnen ze het soms met tien of acht miljoen, waarom moeten wij er dan zo’n fors bedrag voor lostrekken? Maar het bedrag helemaal uit de meerjarenbegroting halen, dat vinden wij de kop in het zand steken’, aldus Dennis Janssen, fractievoorzitter van het CDA.

Wethouder Hol, ook van het CDA, wil niet teveel ingaan op de zorgen dat het bedrag te hoog zou zijn: ‘Je moet kijken naar het geheel en wat het oplevert, je kan er eigenlijk geen andere voorbeelden bijhalen Ik vind het ook een hoog bedrag, maar het is ook voor een zwembad én een sportaccommodatie.'

Raad wil twee zwembaden

GroenLinks diende samen met het CDA diende een motie in waarin wordt verzocht om in de ‘zwembadvisie’ van Overbetuwe uit te gaan van twee zwembaden in de gemeente. De motie werd ook gesteund door PvdA, D66, VVD en Gemeentebelangen Overbetuwe. ‘Het college lijkt aan te sturen op één zwembad, omdat in de Kadernota 2020 wel geld is vrijgemaakt voor een nieuw zwembad in Elst, maar niet voor het zwembad in Zetten’, zo schrijft GroenLinks over de ingediende motie.

Daarnaast wilden de partijen een samenwerking met Neder-Betuwe, zodat die gemeente ook gaat meebetalen. Daar is geen zwembad, waardoor een derde van de 70.000 bezoekers bestaat uit Neder-Betuwenaren.

Drie opties voor zwembad Zetten

Uiteindelijk zijn de fractievoorzitters van de partijen tevreden met het antwoord dat wethouder Hol dinsdagavond tijdens de raadsvergadering gaf: in oktober belooft hij met een voorstel te komen over beide zwembaden. ‘Met zes beslispunten en vier onderzoeken', vertelt hij aan Omroep Gelderland. 'Dan kan de raad haar keuze maken. Ik ben blij met hun motie. Ik zie het ook niet zozeer als kritiek, maar eerder een steun in de rug.'

Hij geeft aan dat er voor Zetten nu drie opties zijn: ‘Of we renoveren, of er komt een nieuw gebouw, óf we gaan voor een kleinere accommodatie. Daarvoor gaan we ook in gesprek met de eigenaar, de sportclubs en de gemeente Neder-Betuwe.’