Gedeputeerde: 'Ik kan uitstel Lelystad niet meer uitleggen'

door Ruben van der Scheer

In 2018 moest het vliegveld openen, maar nadat burgers fouten in rapporten vonden, werd dat uitgesteld naar 2019. Dat bleek niet haalbaar en opnieuw moest de minister laten weten dat het een jaar langer ging duren.

Nu gooien juridische hobbels over de aanpak van stikstof en het verplaatsen van vliegtuigen van Schiphol naar Lelystad Airport roet in het eten. Dinsdagavond stuurde de minister een brief aan de Tweede Kamer dat april 2020 niet lukt.

Iedere keer komt er een nieuwe stok in het wiel. Jan de Reus gedeputeerde Flevoland

Voorstanders in Flevoland balen van de nieuwe tegenslag. 'We hebben heel veel geïnvesteerd in het vliegveld', reageert Jan de Reus. Hij is verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Flevoland. 'Ik kan het niet meer uitleggen aan de inwoners.'

De tekst gaat verder onder de video.

Tegenstanders die overlast vrezen van de zogenoemde laagvliegroutes vechten al jaren tegen het vliegveld. Zij zien het nieuwe uitstel als een overwinning. Zij hopen dat het uiteindelijk zal leiden tot afstel van het vliegveld.

'Yes! Ik dacht echt yes, het is erdoor', zegt Jules van der Weerd namens de gezamenlijke actiegroepen uit Gelderland en Overijssel.

Geen nieuwe datum voor opening

Tweede Kamerleden reageren woensdag op de nieuwe ontwikkeling in het dossier. Volgens Eppo Bruins (ChristenUnie) is het besluit logisch. 'Wij vinden zorgvuldigheid boven snelheid gaan dus het proces moet goed worden doorlopen.'

Vliegtuigmaatschappijen hebben de afgelopen maanden duidelijkheid gevraagd over het moment van opening. Zij hebben namelijk maanden voorbereidingstijd nodig. Volgens Tweede Kamerlid voor de VVD Remco Dijkstra is die er nu.

Oppositiepartij GroenLinks is tegen het vliegveld. Het valt Kamerlid Suzanne Kröger op dat er in de brief van de minister geen nieuwe datum voor opening wordt genoemd. 'Volgens mij zit de minister met de handen in het haar. Er zijn ontzettend veel obstakels en het is nog maar de vraag of het opengaat.'

De Tweede Kamer heeft na deze week zomerreces. Na de zomer wordt wellicht meer duidelijk, dan praat de politiek opnieuw over Lelystad Airport.

Zie ook: Dossier Vliegveld Lelystad