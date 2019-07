Provincie gaat minder snel gezonde bomen kappen: 'Enorm opgelucht'

In Gelderland zullen voortaan minder snel gezonde bomen worden gekapt. Tijdens de Statenvergadering stemden alle partijen in met het voorstel om het behoud van bomen als uitgangspunt te nemen in toekomstig beleid.

Het punt was onderdeel van een burgerinitiatief Stop bomenkap langs N-wegen. Aanleiding was de geplande bomenkap langs de N319 tussen Ruurlo en Groenlo. Daar zouden 343 eiken worden gekapt, maar dat is uitgesteld. Een nieuw besluit volgt vermoedelijk pas volgend jaar.

Wat het aangenomen uitgangspunt concreet voor de bomenkap langs de N319 gaat betekenen, is nog niet helemaal duidelijk.

'Zeer opgelucht'

'Wij zijn zeer opgelucht dat ons voorstel is aangenomen', vertelt initiatiefnemer Petra Sips. Samen met André Brouwer zamelde ze 1800 handtekeningen in.

'We hebben hier de laatste maanden heel veel tijd in gestoken. We zijn door veel mensen ondersteund, daar zijn we ook echt blij mee. Alleen maar opgelucht dat dit nu de uitkomst is.'

