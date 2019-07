Silvoldsche cementpannenfabriek komt tot leven in muurschildering

door Davie Klein Gunnewiek

Het project 'Muren Gluren' werd in het najaar 2018 gestart door enkele enthousiaste Silvoldenaren, met als doel om gevelmuren in het dorp te voorzien van muurschilderingen. Omdat veel erfgoed in het dorp is verdwenen, wordt met een muurschildering op een duurzame manier verwezen naar de historie van Silvolde.

Op dit moment zijn een historische tram, een klok en de 'Silvoldsche Cement Pannenfabriek' klaar. Alle afbeeldingen hebben een relatie met de geschiedenis van het pand.

'Twee weken geleden was dit nog een vlakke muur'

'Dit is geweldig’, zegt een trotse bewoner Frans Zeelen. 'Een week of twee geleden was dit een vlakke muur en heb ik zelf de grondverf op de muur aangebracht. En nu twee weken later heb je een prachtig schilderij van een stukje historie uit Silvolde.'

Marcel van Berkum van het project ‘Muren Gluren’ verwacht dat het aantal muurschilderingen nog verdubbelt. 'We willen Silvolde echt op de kaart gaan zetten. Als straks de eerste fase is afgerond gaan we een document maken waarin we gaan verklaren hoe ze tot stand zijn gekomen en vooral wat het betekent.'

Het project 'Muren Gluren' ontvangt enige financiële middelen van lokale en regionale bronnen en van de gemeente Oude IJsselstreek. De schilders die hun medewerking verlenen doen hun werk tegen een onkostenvergoeding.

'Normaal werk ik op canvasdoeken'

Kunstenaar Bert Taken legt de laatste hand aan de cementpannenfabriek en geniet van het werken aan de muurschildering. 'Normaal werk ik op canvasdoeken', zegt hij. 'Ik heb een andere vertaalslag moeten maken en ben anders gaan denken. Dat vergt een andere techniek.'

Taken is met een foto zoals de cementpannenfabriek er vroeger uitzag, te werk gegaan. 'Ik houd er van om een niet al te realistische weergave te maken', aldus Taken. 'Er moet wat te raden over blijven. De teksten op de deuren heb ik herkenbaar gemaakt, maar de personen die aan het werk zijn in de fabriek bewust wat abstract.'



Nieuwe muurschilderingen

Inmiddels is een start gemaakt met een nieuwe muurschildering van een koperslager. 'Deze komt op het pand van Dennis Wissink aan de Ambachtstraat', aldus Van Berkum. 'Middenin in Silvolde komt nog een afbeelding van een oude fotograaf en er komt er nog een schilderij op de zijgevel van café ’t Centrum.'

Het uiteindelijke plan is om een route langs de muurschilderingen te maken om zo meer toeristen richting Silvolde te trekken. 'Misschien moet ik straks wel een kraampje aan de weg gaan maken met een drankje erbij', grapt Zeelen. 'Het mooie van dit schilderij is dat hoe verder je weg staat, hoe duidelijker het wordt wat het voorstelt. Dus ik denk dat de mensen wel op een gepaste afstand zullen blijven.'