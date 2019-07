Directeur leerlooierij: 'Laat de wethouder bellen, dan lossen we het als volwassen mensen op'

Vitelco had voor 28 juni een nieuwe vergunningsaanvraag moeten indienen, maar dat is niet gebeurd. 'Na de uitspraak bij de Raad van State waren we weer in gesprek met Vitelco en het is teleurstellend dat het bedrijf geen nieuwe aanvraag heeft ingediend', zegt wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre. 'We gaan nu met de ODA (Omgevingsdienst Achterhoek, red.) om tafel om te overleggen met betrekking tot handhaving.'

'Zeker handhaven'

Het toenmalige Rompa nam in 2013 de leerlooierij van Koninklijke Hulshof over. Vitelco trok een eerdere aanvraag op 11 januari in, waarna Oost Gelre terug viel op de vergunning van 2002/2003 en besloot tot handhaving van de vergunning over te gaan. De Raad van State sommeerde beide partijen om tafel te gaan en er zou door Vitelco een nieuwe vergunningsaanvraag worden gedaan. Oost Gelre had voor 28 juni de aanvraag verwacht, maar die is niet binnengekomen.

'We hebben de uitspraak van de Raad van State gerespecteerd en zijn deels afhankelijk van het bedrijf, maar we gaan zeker handhaven', zegt wethouder Porskamp. 'Het kan ons niet snel genoeg gaan.'

Hetzelfde doel

Directeur Twan de Bie van Vitelco zegt de kwestie inmiddels behoorlijk beu te zijn. 'We willen het probleem oplossen maar krijgen de kans niet en we dreigen voor de derde keer dezelfde kant op te gaan, maar daar is niemand bij gebaat. Zeker de buurt niet', zegt De Bie. 'Bovendien, een nieuwe rechtszaak bij de Raad van State kost het bedrijf een vermogen en Oost Gelre veel gemeenschapsgeld.'

Volgens De Bie is er sprake van een eenzijdig ingestelde deadline: 'De gemeente kan wel blijven roepen dat 28 juni de deadline was, maar dat doet ze alleen voor de buurt en de pers. We hebben hetzelfde doel maar de gemeente doet alsof we een verschillend doel hebben.'

Constructief

Maar hoe zit het dan? 'We hebben afgesproken eerst een vooroverleg met de vergunningverlener (ODRN, red.) op te starten om tot een zorgvuldige aanvraag te komen', zegt De Bie. 'Daar ging tweeënhalve week overheen voordat we daar antwoord op kregen van de gemeente, die zelf geen enkele deadline haalt.'

'We hebben vorige week woensdag voor het eerst met de vergunningverlener om tafel gezeten en dat heeft vandaag een vervolg gekregen', gaat De Bie verder. 'We zijn constructief in gesprek en willen zo spoedig mogelijk met een goede aanvraag komen waarmee we verder kunnen. Een vergunning die recht doet aan zowel de omgeving als het bedrijf.'

Behalve de milieuvergunning is de geuroverlast ook nog aan de orde. 'We hebben geurmaatregelen voorgesteld die verder gaan dan de gemeente voorstaat', stelt De Bie.

'Resultaat zien'

'We hebben met betrekking tot de geuroverlast voorstellen ontvangen en die moeten worden doorgerekend door de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen, red.). Die zijn wel op tijd binnen, zegt Porskamp, die erkent dat de deadline van 28 juni geen juridische status heeft. 'De Raad van State heeft destijds Rompa opgedragen zo spoedig mogelijk met een nieuwe vergunningsaanvraag te komen. Die hadden ze al eerder gedaan en ook weer ingetrokken, dus waarom het zolang moet duren? Ze wisten het al vanaf half mei. We willen een keer resultaat zien.'

De wethouder verklaart de situatie bij Vitelco te hebben gedoogd, maar voelt zich vrij om nu weer eventueel te gaan controleren bij het bedrijf. 'Bij een overtreding in het productieproces zullen we dan ingrijpen en handhaven. Van de Raad van State moest er zo snel mogelijk een aanvraag worden ingediend en dat is niet gebeurd. Mooier kan ik het niet maken.'

Voor de bühne

De Bie zegt graag een keer te willen inspreken bij de gemeenteraad van Oost Gelre. 'Dan kan ik het uitleggen. We worden afgeschilderd als een bedrijf dat Lichtenvoorde wil vervuilen, maar dat is niet waar! We zijn een familiebedrijf met vele bedrijven en als er iets is lossen we het op. De gemeente wil dat we nu snel een fake-vergunning aanvragen die niet op orde is. Dat is puur voor de bühne, daar heeft niemand iets aan. Laat hij me bellen, dan lossen we het als volwassen mensen op.'

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier