Tiel pakt klachten over gaten in de weg en kapotte straatverlichting sneller op

Inwoners van Tiel worden als het goed is voortaan beter geholpen met meldingen over zaken zoals gaten in het straatwerk, kapotte lantaarnpalen of overhangend groen. De werking van de oude bel- en herstellijn is gestroomlijnd en de dienst gaat onder een nieuwe naam verder: Tiel op orde.

door Menno Provoost

De meldingen van inwoners over de openbare ruimte komen via allerlei kanalen bij de gemeente en uitvoerder Avri binnen. Naast de telefoon en e-mail worden sociale media veel gebruikt en zijn er diverse apps in omloop. Bij sommige apps die landelijk aangeboden en lokaal gebruikt worden, was de gemeente niet eens aangesloten.

Deze meldingen kwamen nooit op de goede plek en er werd dus ook niets mee gedaan. Dit leidde tot ergernis bij inwoners. De gemeente heeft daarom alle manieren om te melden in kaart gebracht en gezorgd dat deze meldingen goed binnenkomen.

Drie manieren om je te melden

Voortaan worden drie manieren naar voren gebracht om de meldingen te doen: bij de gemeente (via telefoon, mail of Twitter), via de Avri-app of via de landelijke Buiten Beter App. De gemeente vindt de naam bel- en herstellijn niet meer van deze tijd met alle andere communicatiekanalen. Daarbij is de naam besmet geraakt doordat veel mensen slechte ervaringen met de opvolging van de klachten hadden.

Het beter op orde brengen van de openbare ruimte is een belangrijk punt van de huidige coalitie in Tiel. De gestroomlijnde werkwijze met de slogan Tiel op orde, moeten daaraan bijdragen. De gemeente is hierbij alleen doorgeefluik, het eigenlijke beheer van de openbare ruimte is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie Avri.

Na al ruim 2000 meldingen

Dit jaar heeft Avri al ruim tweeduizend meldingen over misstanden in de openbare ruimte in Tiel gekregen. Bij een peiling afgelopen week waren er daar 1.700 van afgehandeld en stonden er nog 181 klaar om mee aan de slag te gaan. Dat varieert van het ingrijpen door handhavers, het repareren van stoepen of straatmeubilair tot het snoeien van groen.

De meeste meldingen gaan over overlast bijvoorbeeld van geluid of te hard rijden en over wegen, verkeer of parkeren. Daarna volgen meldingen over groen en vervuiling. De gemiddelde afhandeltijd verschilt per categorie. Zo zijn meldingen over overlast doorgaans binnen 5 dagen afgerond, over groen binnen 12 dagen en wegen, verkeer en parkeren binnen 20 dagen.

Binnen de werkwijze van Avri kunnen melders aangeven of ze geïnformeerd willen worden over de afhandeling van de klacht.