Apeldoornse hoort 10 jaar cel eisen voor doodsteken echtgenoot

De verdachte zou haar 64-jarige man met een mes in hart en borststreek hebben gestoken. Hij werd 's nachts ernstig gewond gevonden in een tuin van een huis aan de Deventerstraat. Ambulancepersoneel heeft eerste hulp verleend, maar dat mocht niet meer baten. De vrouw, die zelf met de politie belde, werd al snel opgepakt als verdachte.

Verslaggever Jeroen Mäkel is in de rechtbank in Zutphen en twittert over de zaak (tekst gaat daaronder verder):

De politie zocht met drones en speurhonden naar het mes waarmee is gestoken, zonder resultaat. Wel lagen er messen in een geheime ruimte onder het plafond en in het nachtkastje van verdachte. 'Daar weet ik niks van,' zegt de verdachte, die 42 jaar samen was met het slachtoffer.

Verdachte ontkent

Volgens buurtbewoners waren de twee getrouwd en hadden ze vaker ruzie. Daarbij zou soms hevig worden geschreeuwd of met spullen worden gegooid. 'Ik heb een harde stem,' zegt de vrouw daarover. 'We hebben die avond geen ruzie gehad.'

De politie luisterde in de gevangenis een gesprek tussen de verdachte en haar zoon af. 'Ik heb hem vermoord', zou ze hebben gefluisterd. Maar de vrouw zegt haar zoon alleen een kus op de wang te hebben gegeven. 'Ik zweer op de Bijbel dat ik het niet gedaan heb', aldus de verdachte.

De advocaat van de verdachte vindt dat de vrouw moet worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank doet op 18 juli uitspraak.

