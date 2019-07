Herdenk de slag om Arnhem met Free Your Light

Nieuw evenement in Bridge to Bridge-weekend



Free Your Light en herdenk de Slag om Arnhem op een geheel nieuwe manier.

Op vrijdag 13 september organiseert Sportbedrijf Arnhem samen met de Stichting Bridge to Bridge voor het eerst een Light Run en een Light Walk in de Arnhemse binnenstad. Doe mee en loop of ren een route van 4 km langs verlichte objecten en projecties.

Vanaf het Willemsplein wandelen en rennen de deelnemers langs een verlichte route. Onderweg komen ze metershoge verlichte zuilen tegen met aansprekende teksten en foto's. Strikken, grote kaarsen en verlichte dieren zorgen ervoor dat er letterlijk op elke hoek van de straat iets te zien is. Platform Binnenstad Arnhem brengt met projecties in en op gebouwen de Airborne-historie tot leven. De run en walk zijn niet competitief, dus vooraf is geen zware training nodig. Bij de finish verzorgt een bekende DJ de muziek en is er ruimte om met een lekker drankje na te genieten.



Free Your Light is een samenwerking tussen diverse Arnhemse partijen. Albert Matthijssen, directeur Sportbedrijf Arnhem hierover: " Ik ben er trots op dat we voor de eerste editie al zoveel verschillende organisaties hebben kunnen betrekken. Van Stichting Bridge to Bridge tot de binnenstad ondernemers en van Arnhem Studiestad tot Promosign. Zo kunnen we er een bijzondere en sportieve herdenking van maken. "

De Free You Light Walk start op 13 september om 20.00 uur bij het Willemsplein ter hoogte van Stan & Co. De hardlopers starten om 22.00 uur vanaf dezelfde locatie

