Fusie woningcorporaties Gendt voorlopig van de baan; huurders opgelucht

door Sven Strijbosch

Ruim 850 handtekeningen werden er in het dorp opgehaald tegen de fusie. Tijdens een bewonersavond liet bewoner na bewoner weten tegen een fusie te zijn. Ze waarderen de kleinschaligheid en prijzen Woonstichting Gendt vanwege het benaderbare karakter.

Ook Woonstichting Gendt zelf gaf aan dat het eigenlijk best prima gaat zelfstandig. De financiële positie is goed en huurders zijn tevreden. Toch werd er een onderzoek ingesteld naar een mogelijke fusie om toekomstbestendig te blijven als kleine woningcorporatie.

'Onze conclusie is dat Woonstichting Gendt te klein is om zelfstandig te kunnen blijven. Daarvoor zijn bouw- en renovatieopgaven te groot en veranderingen in regelgeving en technologieën te complex', concludeert interim-bestuurder Liesbeth van Beek nu. De fusie met Waardwonen komt er nu niet, maar binnen enkele jaren zal er gefuseerd moeten worden met een andere partij. Voorlopig positief, maar nog steeds tegen het zere been van de huurders.

Doorstampen

Het botert sowieso niet echt tussen Van Beek en de huurders, zo blijkt uit een mail van Huurdersvereniging Gendt aan de bestuurder. In die mail wordt gesproken van doorstampen en het niet serieus nemen van huurders. 'Volgend jaar is ze weg. Het is te hopen dat er dan iemand komt die wel naar ons luistert', aldus een bezorgde huurder.

Woonstichting Gendt heeft 850 woningen en tien medewerkers. Dat brengt risico's met zich mee. 'We willen wel een vitale, toekomstbestendige organisatie blijven', zei Van Beek daarom eerder. Het kleine Woonstichting Gendt komt aan sommige zaken niet toe en is minder slagvaardig als het om bijvoorbeeld nieuwbouw gaat, zo is haar redenatie.

Wederom afwachten

Voorlopig blijft Woonstichting Gendt dus zelfstandig door opereren. Het is voor de huurders wederom afwachten als het gaat om mogelijke fusieplannen voor de toekomst.

