Nijmegen zoekt miljoenen: 'Hoe gaan we dat in godsnaam doen?'

Een oorzaak van het miljoenentekort is dat er minder geld door Den Haag wordt overgemaakt naar gemeenten. Gemeenten noemen de Rijksoverheid daarin grillig en onvoorspelbaar.

'Je kan je werk niet meer doen'

'De schommelingen zijn zo groot, dat je daar eigenlijk je werk niet meer op kan doen', zegt wethouder Monique Esselbrugge. 'Omdat je gewoon niet weet hoeveel geld je krijg.'

'Ja, dat zou ik ook zeggen', bekritiseert Paul Eigenhuijsen dat standpunt. Hij is fractievoorzitter van de lokale partij VoorNijmegen.nu. 'Dan zeggen ze: ja, dat komt door Den Haag. Nee, dat komt door ons. Wij geven het uit.'

De provincie beoordeelt als toezichthouder de financiële positie van Nijmegen al drie jaar op rij als 'onvoldoende'. Ook in de gemeenteraad klinkt kritiek dat Nijmegen zich rijk rekent en financiële risico's te laag inschat.

Fractievoorzitter Inge van Dijk van de VVD vindt dat Nijmegen zich beter had moeten wapenen tegen Haagse tegenvallers. 'Als je die risico's serieus neemt, en er ook daadwerkelijk voor spaart, loop je ook niet het risico dat als het zich voor doet je geen geld hebt. En dat is wat er nu gebeurd is.'

'Ik vind dit wel moeilijk uit te leggen'

Nijmegen roept samen met andere gemeenten Den Haag op om snel met meer miljoenen over de brug te komen. 'Beste Rijk: help ons', stelt wethouder Esselbrugge onomwonden. 'Want ik vind dit wel moeilijk uit te leggen. Bij het Rijk klotst het geld tegen de plinten aan, en gemeenten zitten in financieel zwaar weer.'

Deze woensdagavond gaat het debat in het stadhuis onder meer over de vraag hoe het zo uit de hand kon lopen en hoe dat in de toekomst anders zou kunnen. Maar vooralsnog komen die enorme tekorten voor rekening van de gewone man en vrouw in Nijmegen.

Na de zomer, in september, bespreekt de raad waar gesneden zal gaan worden en waar de financiële klappen dus pijnlijk voelbaar worden.

