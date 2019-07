Onjuiste informatie Vink was 'verschil van interpretatie'

Volgens het Gelders college is er bij de afspraken met het OM over afvalbedrijf Vink een verschil in interpretatie geweest over de vertrouwelijkheid van de rapporten.

door Gerwin Peelen

Het debat ging over de informatie die het vorige Gelderse college gaf over de asbestrapporten van afvalbedrijf Vink. Volgens de provincie kon die informatie niet openbaar worden gemaakt na overleg met het Openbaar Ministerie. Maar het OM gaf vorige week in een brief aan dat ze dat nooit hebben gezegd.

Een motie van wantrouwen van de PVV over de onjuiste informatie werd afgewezen. Een deel van de fracties voor de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en de SP stemden voor.

'Insinuatie van onderzoek'

Gedeputeerde Peter Drenth sprak van een verkeerde interpretatie. 'In een overleg van handhaving, politie en het Openbaar Ministerie komen onderzoeken naar boven. Soms wordt dan geïnsinueerd dat het wijs is soms iets nog niet openbaar te maken. Kennelijk is hier een interpretatie getrokken waarvan het OM achteraf zegt: dat is niet de juiste conclusie geweest.'

Volgens Drenth gaat het om werkafspraken die jarenlang goed werkten. Ook had hij gehoopt dat het OM eerst contact met hem had opgenomen in plaats van meteen een brief versturen.

'Zijn dit die Gelderse streken?'

De onjuiste informatie werd gegeven in antwoorden op Statenvragen van Ton Diepeveen van de PVV. 'Zijn dit de Gelderse streken waar we het zo vaak over hebben? Dit is disrespect voor het hele bestuur.'

Ook stelde de PVV'er dat er in de meerdere brieven gelogen is. Meerdere oppositiepartijen (PVV, SP, Forum voor Democratie) vroegen zich af waarom bij de antwoorden van de provincie op die Statenvragen niet is nagegaan of het OM dit daadwerkelijk vertrouwelijk wilde houden.

Andere partijen spraken van een communicatiestoornis. VVD'er René Westra vond de brief van het Openbaar Ministerie opmerkelijk en vroeg zich af waarom het OM zo'n brief stuurt. 'Ik vind hem heel vreemd. Wij begrijpen die brief niet.' Ook vroeg Westra zich af of er soms vanuit Provinciale Staten druk is uitgeoefend op het OM om deze brief te sturen.

Gedeputeerde Drenth wil dit soort zaken in de toekomst wel voorkomen. 'Ik wil niet meer in deze situatie komen. Het geeft het gevoel dat er dingen gebeuren die niet het daglicht kunnen verdragen. Om elke twijfel weg te nemen maken we stukken openbaar. Als het OM dat niet wil moet er maar actief gereageerd worden als dat niet zou kunnen.'