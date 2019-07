Janny Timisela uit Tiel hoopt op finale voor Oranjeleeuwinnen: 'Succes begon bij ons'

door Henri van Veen

Janny Timisela was 35 jaar geleden de beste voetbalster die Oranje had. Na haar carrière werd ze coach om haar kennis aan jongere generaties over te brengen. De voetbalsters van Oranje spelen tegenwoordig in landen als Engeland, Frankrijk en Spanje, maar dat was in de tijd van Timisela niet vanzelfsprekend.

Ze begon in Tiel bij RKTVC met voetballen en viel al snel op. 'In eigen land kon ik niet verder groeien', vertelt ze vanuit Frankrijk. 'Ik wilde elke week een topwedstrijd spelen.'

Ik kon ook naar Italië of Japan, maar Zweden was het topland in die tijd Janny Timisela

Uiteindelijk zou ze vier jaar in Zweden voetballen, het land dat vanavond de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, teamgenote in Oranje van Timisela, van de finale tegen de Verenigde Staten probeert af te houden.

Zie ook: VIDEO | Hup Oranjeleeuwinnen! Maar op sommige plekken wappert de Zweedse vlag

'Ik heb eerst twee jaar bij Hammerby en daarna bij Djurgarden gespeeld. Ik kon ook voetballen in Italië of Japan, maar ik koos bewust voor Zweden, want dat was het topland in die tijd.'

Oranje in 1997 voor een wedstrijd tegen Brazilië. Midden gehurkt Timisela en helemaal links de huidige bondscoach Sarina Wiegman. Aanvoerder is de latere bondscoach Vera Pauw. Foto: Ons Oranje

Timisela (56) speelde 63 interlands voor Oranje, haar zus Fien maakte ook deel uit van deze generatie. 'We hebben samen met Vera Pauw (oud-bondscoach, red.) en Sarina gespeeld. Het succes is met ons begonnen en daar ben ik best trots op.'

Alle duels van Oranje heeft de geboren Tielse in Frankrijk live gezien. 'Ik ben hier echt als supporter, om te genieten. Ze zijn in het toernooi gegroeid, en ik hoop dat ze de finale halen. Tegen Amerika wordt het heel moeilijk, maar ik ben heel trots op wat ze tot nu toe hebben bereikt.'

Hoe nu verder?

Ze was de eerste die voor het buitenlandse avontuur koos en voor huidige sterren als Miedema, Van de Sanden, Groenen en Martens ligt ook hun toekomst niet hier. Maar hierdoor dreigt de ontwikkeling van het damesvoetbal in eigen land te stagneren, waarschuwt de Tielse oud-international: 'De sleutel ligt bij de KNVB. Onze eigen competitie moet veel sterker worden. Alleen dan krijg je nog veel meer meisjes aan het voetballen.'

Voor hun ontwikkeling is het ook voor de trainsters zaak zo hoog mogelijk te acteren. Vrouwen aan het roer in het betaalde voetbal lijkt een kwestie van tijd. Maar niet iedereen zit op een vrouw als Wiegman te wachten. In het AD zegt technisch manager van Sparta Henk van Stee dat hij Wiegman nooit zou aannemen. 'Ik denk niet dat vrouwen leiding kunnen geven aan mannen in het voetbal.'

Vanuit Lyon wil Timisela geen woorden vuilmaken aan de woorden van Van Stee: 'Ik kan hier helemaal niets mee.'

Als Oranje vanavond wint dan stroomt na het eindsignaal de rotonde in de wijk De Maten in Apeldoorn vol met toeterende Oranjefans. Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland hierover met initiatiefnemer René van Minnen.