Streetball Silvolde organiseert derde Fataal-avond

'Ik hoop dat het bewustwording oplevert', zegt organisator Benny Vonk over de avond. 'Als je het niet met de vuisten oplost, als je een mes trekt is dat een afrekening. We willen ervoor proberen te zorgen dat we elkaar helpen en dat het niet meer voorkomt. Dat is moeilijk, maar bewustwording is heel belangrijk.' Vonk staat niet alleen, hij heeft burgemeester Otwin van Dijk aan zijn zijde. 'Otwin zit er vol in. Ik ben het programma in elkaar aan het zetten en hij geeft daarbij een duidelijke lijn aan. Gemeentebreed moet er op meerdere sporen een aanpak komen.' Van Dijk zal de avond ook leiden als sparringpartner.



Behalve Streetball en de burgemeester zullen onder andere iemand van de Stichting Zinloos Geweld en handhaving aanwezig zijn. Doel van de avond is bewustwording creëren en weten wat er onder jongeren speelt. 'Er is een moment met Mentimeter, dat is een app waar jongeren anoniem kunnen inloggen en waar een aantal vragen worden gesteld. Uit die vragen kun je een hoop informatie halen, je kunt er alle kanten mee op. Bijvoorbeeld over wat jongeren vinden van steekincidenten en of ze zich onveilig voelen. Ik hoop dat we een stapje dichter bij duidelijk antwoorden komen en dat we met informatie vanuit jongeren iets kunnen. Een duidelijk beeld krijgen wat de jongeren ervan vinden.' De deur van het jongerencentrum in Silvolde gaat om 19.00 uur open, officiële start van de avond is om 19.30 uur. De toegang is gratis.



Derde keer

Het is de derde avond in een reeks om bewustwording te creëren bij jongeren en is altijd gelinkt aan actualiteit. De eerste avond vond plaats naar aanleiding van een verkeersongeval waar jongeren van Streetball bij betrokken waren. De tweede avond ging over reanimeren nadat een man op de grens van Gaanderen en Terborg gered werd door twee adequaat optredende jongens.