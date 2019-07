Is scheiden wel lijden?

Het is misschien wel hetzelfde gevoel als wanneer je op de camping met een wc-rol onder je arm naar de toiletten loopt. Sinds 1 juli lopen veel meer bewoners van het Rivierengebied met hun zakken met restafval richting een ondergrondse vuilcontainer in hun woonwijk. De AVRI wil dat het afval nog beter gescheiden wordt. Dat gebeurde al omdat er per aangeboden container betaald moest worden en nu moet er betaald worden per weggebrachte zak en er moet gelopen worden. We zijn heel benieuwd naar uw ervaringen.

Gaat u beter scheiden? Of heeft u zo'n hekel aan het lopen met de zakken dat u misschien juist eerder besluit dat iets geen restafval is? Is het nieuwe systeem wel praktisch? Staan de containers te ver weg of staan ze te dichtbij en heeft u er overlast van? Wordt er veel bijgeplaatst? Werken de pasjes wel goed? Bent u uw pasje al kwijt en brengt er iemand anders op uw kosten al afval weg? Is de afvalcontainer makkelijk bereikbaar omdat u slecht ter been bent? Of is het juist heerlijk om niet meer die stinkende grijze container in de tuin te hebben en is het fijn om sneller van de rommel af te zijn? Heeft u het idee dat u nog beter met ons milieu omgaat? Laat het ons hier weten en geef elkaar hier ook tips. O ja, de lege wc-rol kan natuurlijk bij het papier.

Stuur uw ervaringen via mail: redactie@regiotvtiel.nl.

Foto: Omroep Gelderland