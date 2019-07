Aantal zomerinbraken in Gelderland fors afgenomen

Het aantal zomerinbraken in de provincie Gelderland is afgelopen zomer met 16,7 procent gedaald ten opzichte van de zomer in 2017. Op gemeentelijk niveau bestaan er ook grote verschillen in het aantal inbraken.

Dit blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer, op basis van de meest recente Politiegegevens.

Ontwikkeling Gelderland sterker dan landelijk

In de zomermaanden juli en augustus van 2018 waren er in de provincie Gelderland in totaal 1.158 inbraakincidenten. Dit waren er 232 minder dan in de zomerperiode van 2017, waarin nog 1.390 keer werd ingebroken. Gelderlanders hebben te maken met een daling van 16,7 procent. Dit is een daling die sterker is dan de landelijke trend; die een daling laat zien van 14,1 procent.

Gemeentelijke verschillen

Inwoners van Gelderland hadden vorige zomer over de gehele provincie last van 27,9 inbraakincidenten per 100.000 inwoners. De gemeente Rozendaal heeft te maken met de minst gunstige inbraakcijfers. Hier is het aantal inbraken per 100.000 inwoners 241,8. Ook in Ede (150,3), Westervoort (107,1) en Rheden (100,7) wordt er, per 100.000 inwoners, relatief vaak ingebroken. Aan de andere kant van het spectrum hebben Oost Gelre (6,7), Nunspeet (7,3) en Elburg (8,7) de beste papieren in de provincie.

Voordelen van inbraakpreventie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie voert al jaren campagne middels het ‘Maak het ze niet te makkelijk’ initiatief. Hierbij wordt woninginbraakpreventie onder woningeigenaren en huurders geprobeerd te stimuleren. 'Dit doet de overheid bijvoorbeeld door te wijzen op het PKVW-certificaat en de Borg-norm; waarmee, naast veiligheidsvoordelen, ook financiële voordelen gemoeid gaan. Zo krijgen mensen die hun woning degelijk beveiligen, doorgaans korting op hun inboedelverzekering', aldus Rianne Veerman – verzekeringsdeskundige bij Independer.