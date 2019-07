Obada veroverde miljoenen Arabische fans vanuit Angeren en nu moet Nederland volgen

Sinds een jaartje of vier is Obada nu in Nederland, in het kleine Angeren. Een dorp waar hij nog altijd flink aan moet wennen. 'Het is saai hier. Er wonen vooral oude mensen en er zijn geen jonge meisjes, haha. Ik zoek nog een leuk meisje in Angeren.'

Bekijk de aflevering van #Beroemd (tekst gaat verder na de video):



Enorm groot kanaal

Zijn kanaal Obada Sykh heeft inmiddels 1,2 miljoen volgers en al 170 miljoen views. 'Ik denk dat het komt doordat ik rare video's maak', vertelt Obada. 'Maar ik moet eerlijk zeggen, het is wel hard werken. De eerste drie maanden vond niemand mijn video's leuk, keek er ook niemand. Maar ik bleef doorzetten.'

Tot teleurstelling van zijn familie in het begin overigens. 'Ik was dertien toen ik aan mijn familie vertelde dat ik acteur wilde worden. Maar ze zeiden allemaal: 'Obada, dat is niet goed voor je. Ga naar school.' Iedereen kreeg een beetje hoofdpijn van mij. Maar ik vind school gewoon niet leuk, want ze geven daar geen dramales. Daarom probeer ik nu via YouTube acteur te worden.'

'Vooral buiten filmen'

Dat probeert hij te bereiken door filmpjes te maken met zijn broertje Humam, die het camerawerk doet. 'Hij is mijn rechterhand', vertelt Obada. 'Ik film vooral buiten trouwens, want in Arabische landen filmen YouTubers alleen maar binnen. Dat is saai. Maar ze kunnen ook niet anders, want het is heel druk op straat.'

Is dit een stad, of is dit een studio?

En juist door die drukte in de Arabische landen, kijken zijn volgers vol verbazing naar Angeren. 'De eerste keren dat ik buiten was kreeg ik een hoop reacties. Waarom zijn er geen mensen op straat? Is dit echt een stad, of is dit een studio?'

Vloggen

Angeren is klein, maar maakt Obada inmiddels wel groot in onder andere Irak, Syrië en Libanon. Binnenkort moet Nederland er ook aan geloven. 'Ik denk na over een Nederlands kanaal. Ik zal dan ook in het Nederlands praten. Het zal niet hetzelfde worden als wat ik nu maak, maar het zullen vlogs worden denk ik. Het moet niet te serieus zijn, wel grappig. Het moet niet hetzelfde worden als mijn Arabische kanaal.'