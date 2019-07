Zo verkoopt Arnhem zich als gaststad voor het Eurovisie Songfestival

1. Arnhem heeft de beste plek

De AVROTROS, NPO en de NOS, die in Nederland het Eurovisie Songfestival organiseren, eisen dat de evenementenlocatie minimaal 18 meter hoog is. Komt dat even goed uit: GelreDome is één van de weinige plekken in Nederland die daaraan kan voldoen. 'Alleen GelreDome, Ahoy en de Brabanthallen zijn geschikt', beweert het college, om daarmee aan te geven hoeveel kans ze denkt te hebben.

2. GelreDome is het grootst en dus levert de kaartverkoop meer op

In het GelreDome kunnen zo'n 34.000 tot 41.000 mensen terecht, afhankelijk van de opstelling van het podium. 'De grootste capaciteit van alle Nederlandse locaties', jubelt de gemeente. 'De opbrengst van de kaartverkoop zal in Arnhem veel hoger zijn dan in andere steden.'

3. Arnhem is goed bereikbaar

Gelegen tussen de A12 en de A50, met rechtstreekse, zeer regelmatige verbindingen over het spoor, en met luchthavens in alle windrichtingen (Eindhoven, Weeze, Düsseldorf, Schiphol, Rotterdam The Hague) is Arnhem 'perfect bereikbaar'.

4. Prince, Justin Bieber en The Rolling Stones kozen ook al voor Arnhem

Arnhem ligt niet wakker van een Songfestivalletje meer of minder. Eerder organiseerde de stad namelijk al de Giro d'Italia (2016) en Symphonica in Rosso (tot 2013). Internationale artiesten zoals Prince, Justin Bieber en The Rolling Stones kozen al voor het GelreDome. 'Die ervaring heeft er mede toe bijgedragen dat Arnhem speelstad is van het WK volleybal voor vrouwen in 2022', pocht Arnhem.

5. Arnhem heeft goede vrienden

'Gastprovincie zijn van het Songfestival is natuurlijk fantastische internationale promotie van Gelderland.' Niet alleen de gemeente Arnhem, ook de provincie Gelderland wrijft zich in de handen bij het idee dat het Eurovisie Songfestival hiernaartoe komt. Daarnaast ziet Arnhem zich gesteund door achttien andere gemeenten in de regio. Onderwijsinstellingen lopen zich al warm om studenten van opdrachten te voorzien of ze in te zetten als vrijwilligers. Ook het bedrijfsleven is enthousiast.

Maar...

Er zijn twee redenen waarom Arnhem het Eurovisie Songfestival alsnog aan haar neus voorbij kan zien gaan. De gemeente kraakt de hersenen voor een oplossing voor Vitesse, dat gedurende acht weken lang niet in het GelreDome zou kunnen spelen. Mogelijk wordt er een tijdelijke tribune buiten het stadion gebouwd, zodat Vitesse toch thuis kan spelen maar het GelreDome beschikbaar is voor de opbouw van het Songfestival.

En dan is er altijd nog het geld: de gemeente Arnhem vergadert vanmiddag in het geheim over hoeveel de stad wil bijdragen aan de organisatie. Dat wordt namelijk niet alleen betaald door de European Broadcasting Union en de AVROTROS, NPO en de NOS, maar ook de gaststad wordt gevraagd bij te leggen. Of Arnhems bod voldoende is, moet in augustus blijken als de AVROTROS/NPO/NOS hun keuze voor een gaststad bekendmaken.

