Boer uit Halle vreest misoogsten: 'Droogte is erger dan vorig jaar'

Bert Sloetjes beschikt in totaal over 400 hectare aan akkerbouw. Vorig jaar was het al extreem droog en ook in de winter en het voorjaar viel relatief weinig neerslag, stelt hij. 'In de Achterhoek en een stukje van Twente is zo weinig regen gevallen, dat de situatie erger is dan vorig jaar.'

'Het water is op'

Vooral in middag is de droogte goed te zien, vertelt hij. Hij wijst op de verdorde blaadjes van de zomertarwe. 'Als je over het gewas kijkt, zie je dat de haren bruin beginnen te worden. Dat is een teken dat het aan het verdrogen is.'

De tarwe heeft volgens de boer net gebloeid. Dat betekent dat nu de korrels moeten groeien. 'Maar het water is op. Het ziet ernaar uit dat het een misoogst wordt.'

Sloetjes beregent het land met grondwater, maar beschikt niet over voldoende installaties om alles in een paar weken voldoende nat te houden. Vorig jaar had hij hetzelfde probleem en rooide hij 25 tot 30 procent minder aardappels. 'Nu is de situatie echt heel erg zorgelijk. Dat zeg ik niet om te klagen of om met de ziel onder de arm te lopen.'

Hij noemt het vooral bijzonder dat hij twee jaar op rij tegen de enorme droogte aanloopt. 'Als ondernemer en boer vraag je je af: als dit de trend wordt, hoe kunnen we daar in de toekomst dan op inspelen? We kunnen natuurlijk niet elk jaar klagen.'

