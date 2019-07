Raad Berkelland praat morgen verder over financiële tekorten

door Melanie Lokate

De nota geeft een inkijkje in de financiën van de gemeente, maar het is geen begroting waarin concrete maatregelen staan. De oppositie kwam met alternatieven om de tekorten op te lossen. De vergadering wordt woensdagavond voorgezet. Dan wordt er gestemd over de amendementen en moties.

Berkelland diep in de rode cijfers

Als je de portemonnee van de gemeente Berkelland de komende jaren op de kop houdt, dan komt daar geen cent uitrollen. Volgend jaar heeft de gemeente een tekort van 1,1 miljoen euro en in 2023 loopt dat zelfs op naar 3,5 miljoen.

Die tekorten komen onder andere door de uitgaven op het sociaal domein (jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Het kan niet anders of er moet fors bezuinigd worden en iedere maatregel die genomen wordt is voelbaar.

Raad moet meedenken, maar oppositie is kritisch

De gemeenteraad wordt daarom ook gevraagd mee te denken. Volgens de VVD zou er mogelijk bespaard kunnen worden op de aanpak van het onderliggend wegennet, de afwaardering van de N18. 'Dit komt in totaal uit op zo'n 6 miljoen euro. Kan dit niet wat soberder?' vraagt Hans Boxem zich hardop af.

'Bijsturen zit er op dit moment niet in, omdat in de perspectiefnota geen actuele cijfers zitten van het lopende boekjaar,' zegt Han Boer van D66. 'Als het college niet transparant is in de kosten, hoe kunnen we dan keuzes maken?', vraagt Boer. De PvdA worstelt met het college: 'Heb nou eens een visie, toon nou eens daadkracht,' zegt Betsy Wormgoor.

Oppositie wil geen ozb-teruggave

Toch komt Boer, samen met andere oppositiepartijen met een alternatief. 'Aan de ene kant hebben we heel veel schulden en aan de andere kant delen we ozb-cadeautjes die nog van de verkiezingen over zijn uit,' zegt Han Boer van D66.

'Dit geld kunnen we helemaal niet missen. Dit is laaghangend fruit, dat kunnen we zo in de zak stoppen en dan zijn we voor volgend jaar klaar'. Samen met PvdA, GroenLinks en OBL dienen ze een amendement in om in 2020 en in 2021 geen ozb-teruggave in de begroting op te nemen.

Coalitiepartij CDA ziet het als één van de mogelijkheden, maar wil niet nu al, op voorhand, instemmen met het amendement. 'We moeten eerst het totaalpakket op tafel leggen en daarna willen we hier inhoudelijk over praten,' aldus Hilhorst.

Nieuwe woningen zijn hard nodig

Verschillende partijen willen dat er actie ondernomen wordt in de woningbouwsector. 'Zet die schop in de grond, er is behoefte aan woningen,' zegt CDA'er Gerard Hilhorst. Ook Hans Boxem van de VVD wil dat er actie komt. 'We kunnen onze eigen inwoners geen nee meer verkopen'.

Volgens wethouder Maikel van der Neut komt er na de zomer een voorstel richting de raad over nieuwe woningbouwplannen. 'We gaan in de zomer Achterhoekbreed praten over dit thema en na de zomer komen we dan naar u met een voorstel'.