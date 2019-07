Arnhem onderzoekt tijdelijke tribunes buiten GelreDome om Songfestival mogelijk te maken

Arnhem onderzoekt of het mogelijk is om tijdelijke tribunes te plaatsen rond het buitenveld van stadion GelreDome om het Songfestival mogelijk te maken. Op die manier kan Vitesse wedstrijden blijven spelen en is het stadion vrij voor het muziekevenement. Dat staat in het raadsvoorstel dat dinsdagavond naar buiten is gekomen.

Het stadion moet namelijk acht weken lang beschikbaar zijn als het Songfestival in Arnhem gehouden wordt. Dat botst met de wedstrijden van Vitesse. Het Songfestival wordt jaarlijks in mei gehouden. Als Arnhem het liedjesfestijn toegewezen krijgt betekent het dat Vitesse acht weken niet thuis kan spelen, iets waar de KNVB en Vitesse eerder al kritisch over waren.

Maar het college heeft daar dus een mogelijke oplossing voor bedacht. Het veld van stadion GelreDome ligt bij evenementen altijd buiten. Arnhem wil weten of het mogelijk is om tijdelijke tribunes te bouwen rond dat buitenveld naast het GelreDome. Op die manier kunnen de thuiswedstrijden van Vitesse doorgang vinden en is het stadion vrij voor de opbouw en de repetities van het Songfestival.

Vitesse was dinsdagavond nog niet in de gelegenheid om te reageren op het onderzoek.

Geheim overleg

Het raadsvoorstel waarin het onderzoek wordt genoemd zou woensdag eigenlijk achter gesloten deuren worden besproken. De SP was daar boos over en vond dat openheid juist van groot belang was.

Het college heeft daarop besloten het overleg deels in de openbaarheid te voeren. Het voorstel is nu opgedeeld in een openbaar voorstel en een geheim gedeelte. Het geheime deel omvat de financiën.

