Werkstraffen geëist in zaak misstanden kazerne Schaarsbergen

Het Openbaar Ministerie eist onvoorwaardelijke werkstraffen van 40 tot 240 uur tegen vijf militairen van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen. Die stonden woensdag terecht voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem voor bedreiging, mishandeling en aanranding van drie andere militairen.

De zaak over de misstanden op de kazerne in Schaarsbergen is op 10 mei aangehouden, omdat er eerst duidelijkheid moest komen over welke aanklachten verjaard zijn en welke niet. Volgens de advocaten van de vijf (oud-)militairen zou het Openbaar Ministerie te laat zijn met de aanklachten.

De advocaten gaven aan dat hun cliënten pas dit jaar gedagvaard zijn en dat de feiten van vóór 20 maart 2013 om die reden verjaard zouden zijn. De militaire kamer ging hier in mee.

Het Openbaar Ministerie is tegen de beslissing van de militaire kamer in beroep gegaan, maar werd door het gerechtshof in het ongelijk gesteld. Dit arrest was op 18 juni.

Geschiedenis

Eind 2017 en begin 2018 deden drie voormalige leden van de mortiergroep aangifte van 'militaire aanranding' en bedreigingen. Ook verklaarde één militair dat hij werd geschopt en geslagen. Daarnaast zou er over hem heen zijn geplast.

De gebeurtenissen zouden in 2012 en 2013 zijn gepleegd op de kazerne in Schaarsbergen en tijdens oefeningen van de mortiergroep. Op de eerste zittingsdag ontkenden de verdachten dat ze de drie andere militairen iets hebben aangedaan.

Zie ook: