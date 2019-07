Nijmegen wil niet meer wegen aanleggen: 'We moeten ruimte slimmer benutten'

Nijmegen wil inzetten op het beter benutten van de bestaande wegen in en rond de stad. Na jarenlange investeringen in grote, nieuwe verkeersprojecten wil het stadsbestuur de focus nu richten op het slimmer en efficiënter gebruiken van de bestaande verkeersnetwerken. Bijvoorbeeld door deel auto's en meer aandacht voor fietsers en voetgangers.

door Karel de Jong

'Het college wil op die manier de schaarse ruimte in de nog altijd snel groeiende stad beter inzetten zodat Nijmegen ook op de langere termijn bereikbaar, economisch veerkrachtig en leefbaar blijft.' zo stelt het college in het Ambitiedocument Mobiliteit waarin de uitgangspunten staan voor het beleid tot 2030.

Anders denken

Projecten waarin de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd zijn de S100, stadsbrug De Oversteek, snelle fietsroutes en de stations Lent en de Goffert. Volgens het college hebben die projecten in belangrijke mate bijgedragen aan de bereikbaarheid van de stad en de regio. Dat Nijmegen ondanks een groeiende verkeersdruk toch bereikbaar is gebleven blijkt uit onder meer uit de waardering voor de bereikbaarheid van de stad die tussen 2011 en 2017 is gestegen.

Er zijn nog steeds grote wensen op het gebied van infrastructuur, zo schrijft wethouder Tiemens. 'Station Heyendaal en het Centraal Station zijn dringend toe aan verbetering. Toch laat het Ambitiedocument zien dat de stad nu snel een punt bereikt waarop nog meer nieuwe, forse infrastructurele toevoegingen niet vanzelfsprekend meerwaarde hebben.'

Geen ruimte meer voor uitbreiding infrastructuur

Nijmegen blijft de komende jaren flink groeien, naar verwachting neemt het huidige bevolkingsaantal van zo’n 177.000 inwoners in de komende 15 jaar nog met 10 tot 15 procent toe. Ook het aantal banen groeit door. Dat betekent extra verplaatsingen en meer druk op het wegennet, parkeerruimte en de leefomgeving.

Maar ruimte voor uitbreiding van de infrastructuur in de bestaande stad is er niet of nauwelijks meer en het college wil de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid in het stadscentrum en wijken bewaken.

Prettig leefklimaat

Wethouder Harriët Tiemens vindt het een goede zaak dat Nijmegen groeit, maar dat heeft volgens haar ook consequenties heeft die niet op te lossen zijn met nog meer ruimte voor verkeer. 'Dat betekent dat we naar andere, innovatieve oplossingen moeten kijken die passen bij een veranderende samenleving en die recht doen aan een prettig leefklimaat in Nijmegen. Zonder een nieuwe kijk op de manier waarop we ons door de stad verplaatsen worden we steeds slechter bereikbaar en merken we meer en meer van de negatieve kanten van een alsmaar groeiend verkeersaanbod zoals geluidshinder, slechte luchtkwaliteit of verkeersonveiligheid.'

Stokpaardje loslaten

Volgens de wethouder is het nodig om klassieke stokpaardjes (de auto, red.) los te laten, als Nijmegen een economisch krachtige regio wil blijven, waar het prettig wonen en werken is. 'Alle vormen van vervoer moeten een plek krijgen die zoveel mogelijk meerwaarde heeft voor de stad.'

Na de zomervakantie bespreekt de gemeenteraad de mobiliteitsvisie, daarna volgt een concreet uitvoeringsprogramma.